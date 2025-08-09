Hà Nội

Xã hội

Khởi tố nhóm côn đồ đánh người ở Lâm Đồng

Do mâu thuẫn với nữ nhân viên quán karaoke, các đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến nhiều người bị thương.

Hạo Nhiên

Ngày 9/8, thông tin từ Công an xã Nam Thành (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với P.H.V (SN 1991), P.H.T (SN 1995) và N.Q.T (SN 1998), cùng trú tại xã Nam Thành, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 25/7, T. cùng T. và 2 người bạn tới hát tại một quán karaoke ở thôn Mê Pu 5, xã Nam Thanh, thì xảy ra mâu thuẫn với một số nữ nhân viên phục vụ.

z6888854617079-ca25b3a4858f2869315e7b2426999141-17547130365671196105898.jpg
Các đối tượng tạic ơ quan Công an.

Lúc này, chủ quán là T.N.L (SN 1983) và 1 người khác ra can ngăn thì bị đánh. Sau đó, nhóm của T. rời khỏi quán và gọi cho P.H.V.

Ngay lập tức, V. mang theo hung khí rồi điều khiển xe máy đến quán. Cùng lúc này, T. và T. cũng mang theo hung khí quay lại.

Tại đây, cả 3 đối tượng bắt đầu tấn công những người trong quán karaoke. Đến khi N.T.C (bạn của V.) đến can ngăn thì nhóm này mới chịu dừng lại. Riêng T. vẫn tiếp tục đập phá đồ đạc trong quán.

Hậu quả, ông T.N.L. và 4 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu; 2 người khác bị thương nhẹ và một số đồ đạc bị hư hỏng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

