Xã hội

Khởi tố 1 Youtuber ở Thanh Hóa về tội trốn thuế

Trong thời gian làm video đăng lên youtube, H.V.Đ. đã trốn tổng số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hơn 120.000.000 đồng.

Thanh Hà

Ngày 7/9, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với H.V.Đ. (SN 1987, ngụ xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trốn thuế" quy định tại khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 22/1/2021 đến ngày 30/9/2022, H.V.Đ. cùng nhiều người khác đã làm video tại nhà ở, các xã trong huyện Thường Xuân (cũ) và nhiều địa phương khác nhau, sau đó đăng tải lên trang mạng Youtube, được công ty chủ quản của trang mạng Youtube trả tiền quảng cáo.

1-2-17572258983591166053369-1757232630987-17572326311991129540571.jpg
Khởi tố 1 Youtuber ở Thanh Hóa về tội “trốn thuế”. (ảnh minh họa)

Ngoài sử dụng 1 tài khoản mở tại ngân hàng Viettinbank và kê khai nộp thuế theo quy định, H.V.Đ. còn sử dụng nhiều tài khoản khác để nhận tiền quảng cáo. Tuy nhiên, H.V.Đ. đã sử dụng chứng từ, tài liệu phản ánh không đúng giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp.

Trong thời gian trên, H.V.Đ. đã trốn tổng số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hơn 120.000.000 đồng.

Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 4/9/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với H.V.Đ về tội "Trốn thuế".

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: THĐT)
