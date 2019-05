Yêu người đàn bà từng một lần dang dở

Nếu ai đang và sẽ yêu một người đàn bà từng một lần dang dở, đừng đòi hỏi danh phận, đừng làm họ sợ. Vì khi họ sợ rồi, chắc chắn bạn sẽ mất họ ngay. Bởi một lần tổn thương, họ sợ cảm giác bị giam cầm, sợ hôn nhân và ngại yêu đương. Nếu có yêu họ thật lòng thì xin đừng đòi hỏi gì cả. Chỉ cần ở bên nhau thôi. Nhìn thấy nhau mỗi ngày là vui rồi, bước vào hôn nhân làm gì cho nhiều muộn phiền không dứt.

Phụ nữ tổn thương rồi như con chim sợ cành cong, sợ yêu, sợ phải vướng vào mối quan hệ với ai đó. Bảo họ yêu đương thì được chứ đừng bắt họ phải tính chuyện trăm năm. Nói đúng hơn là họ quá sợ trách nhiệm, sợ phải làm vợ, làm dâu thêm một lần nữa.

Vì vậy nếu có yêu xin hãy để họ bình yên. Yêu được thì yêu, không được cứ rời đi, họ không oán không trách đâu. Nếu đã chấp nhận ở bên cạnh họ rồi thì hãy giữ cho nhau không gian riêng. Đừng ghen tuông vô cớ, cũng đừng nghĩ sẽ trói buộc họ bằng một điều gì đó. Bởi nghe đến hai chữ hôn nhân thôi, họ đã sợ hãi rồi.

Họ sợ yêu, sợ bước vào hôn nhân thêm một lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn bà sau ly hôn , ai cũng sợ kết hôn thêm một lần nữa. Ai cũng sợ bản thân lại bị phản bội. Vì vậy mà họ chỉ muốn dùng thời gian để yêu thương bản thân và những đứa con của mình. Chứ họ đã quá sợ việc phải gắn bó hay tính mối quan hệ lâu dài với ai đó rồi.

Tôi có người chị mới ly hôn chồng được nửa năm. Hỏi chị có muốn đi thêm bước nữa hay không, chị lắc đầu ngao ngán. Chị nói sau này có thể sẽ nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ở hiện tại thì vẫn thích cuộc sống độc thân của mình hơn. Chị thích được sống là chính mình, không vướng bận việc chồng con. Chị cảm thấy trân trọng khoảng thời gian độc thân ở hiện tại. Vì vậy mà chị chưa có ý nghĩ sẽ gắn bó với một ai đó.

Có thể là tâm lý chung, bị ràng buộc nhiều rồi, phụ nữ lại thích tự do. Mà tự do được rồi thì chẳng ai muốn phải chui lại vào chiếc lồng giam nữa. Phụ nữ tổn thương nhiều rồi sẽ tự động thu mình lại. Khi yêu một người, họ cũng chẳng đòi hỏi danh phận, chỉ mong an yên ở bên nhau vậy thôi. Đó là cách mà phụ nữ từng một lần dang dở làm để bảo vệ chính mình. Vì vậy đàn ông có yêu thì đừng ép buộc hay đòi hỏi gì từ họ.