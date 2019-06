Với 5 quả vải, bạn có thể làm mờ vết thâm nám, chống cháy nắng

Quả vải là nguồn bổ sung tuyệt vời vitamin C, có tác dụng làm nhạt màu vùng tăng sắc tố, làm mờ vết thâm nám. Cách trị thâm nám bằng quả vải

Chuẩn bị: 4-5 quả vải, bỏ vỏ và hột, lấy phần cùi vải; 2-3 cục bông. Những gì bạn cần làm: Nghiền nhuyễn vải thành hỗn hợp sền sệt; Nhúng cục bông vào hỗn hợp và thấm đều lên gương mặt bạn hoặc bôi lên vùng da thâm nám. 15 phút sau, lau sạch bằng khăn nhúng nước lạnh. Cách làm đơn giản này có thể giúp làm mờ vết thâm nám với quả vải. Vải chữa cháy nắng

Phơi nắng quá lâu có thể khiến bạn phỏng da, cháy nắng, da đỏ và phồng rộp lên. Cháy nắng có thể khiến bạn ngứa ngáy, dị ứng. Bôi vải kèm vitamin E có thể làm dịu lại vùng da cháy nắng. Chuẩn bị: Bóc 3-4 quả vải, bỏ hột; 1 viên nang vitamin E Những gì bạn cần làm: Nghiền vải ra và ép lấy nước; Bóc viên nang vitamin E ra và cho vào nước vải; Bôi lên vùng da cháy nắng và rửa sạch lại bằng nước lạnh sau 30 phút. Vải hiệu quả trong điều trị cháy nắng bởi hàm lượng vitamin C cao. Sự kết hợp giữa vitamin C và vitamin E có hiệu quả trong điều trị cháy nắng.

