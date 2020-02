Virus corona có tuổi thọ bao lâu, tự hủy diệt trong môi trường nào?

Chủng mới của virus corona 2019-nCoV được chuyên gia dịch tễ học tại trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Quảng Châu (Trung Quốc) phát hiện trên tay nắm cửa tại nhà bệnh nhân nhiễm virus.

Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc phát hiện nCoV ở môi trường bên ngoài, trước đó các nghiên cứu cho thấy virus chủ yếu thông qua đường nước bọt. Điều này thực sự đáng lo ngại, bởi nguy cơ lây nhiễm chéo từ việc tiếp xúc trực tiếp các vật dụng khiến dịch bệnh có thể lây lan mạnh hơn chúng ta tưởng.

Hiện các chuyên gia đã đưa axit nucleic của nCoV tìm thấy trên tay nắm cửa về phòng thí nghiệm trung tâm để tiến hành nghiên cứu và đánh giá khả năng “sống” của virus trong môi trường bên ngoài cũng như khả năng lây lan của chúng, “tuổi thọ” của chúng là bao lâu và có thể bị hủy hoại trong điều kiện môi trường thế nào…

Bác sĩ Trương Hoàng Hưng, giảng dạy lâm sàng tại Texas Tech University (TTU), Mỹ, cho hay hiểu biết về virus corona (nCoV) còn rất hạn chế, đa số thông tin được dựa trên "người anh" của chúng là virus SARS năm 2003. Mặc dù chưa có số liệu từ 2019-nCoV, nhưng theo các chuyên gia nhận định, virus corona sống dai không kém SARS.

Theo TS. Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư City of Hope (California, Mỹ) nhiều người nhận định virus corona sẽ chết khi ở nhiệt độ trên 25 độ C là sai lầm. Bởi cơ thể của con người lúc nào cũng duy trì ở nhiệt độ 37 độ C, lúc sốt có thể lên đến 40 độ C hoặc hơn. Ở nhiệt độ đó virus vẫn có thể sống tốt trong cơ thể vật chủ. Virus chỉ chết trong cơ thể khi hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết ra chúng, tấn công tiêu diệt chúng và các tế bào chứa chúng.

TS. Vũ phân tích, bên ngoài môi trường vật chủ, virus sẽ dễ bị chết sớm, thông thường chúng chết chỉ trong vài phút cho đến vài giờ. Tuy nhiên, ở các điều kiện môi trường như nhiệt độ thấp và độ ẩm thấp, virus có thể kéo dài thời gian sống.

Ảnh nguồn TTXVN

Các nghiên cứu về khả năng tồn tại trong môi trường của virus gây bệnh SARS, người ta nhận thấy môi trường lạnh và khô (độ ẩm thấp) thì chúng càng sống lâu. Với nhiệt độ 4 độ C, virus sống hơn một tháng trong môi trường.

Ở nhiệt độ phòng 22-25 độ C, độ ẩm 40-50%, virus sống khoẻ tới 5 ngày, sau đó sẽ giảm từ từ. Đây là nhiệt độ và độ ẩm điển hình của một căn phòng có điều hoà nhiệt độ.

Ở nhiệt độ vừa phải 28-33 độ C, độ ẩm không ảnh hưởng tới virus đáng kể, có thể sống trong môi trường tới 4-5 ngày.

Khi nhiệt độ đạt tới 38 độ C và độ ẩm đạt tới 80-90%, virus sẽ giảm mạnh sau 24 giờ. Độ ẩm đạt tới 95%, chúng sẽ giảm nhanh hơn nữa.

Do vậy, đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho những nước có khí hậu nóng ẩm và nhiều nắng như ở Việt Nam trong việc hạn chế thời gian tồn tại của virus này ở môi trường ngoài cơ thể.

Bên cạnh điều kiện thời tiết, các hỗn hợp sát khuẩn chứa 75% alcohol, chất chlrorine và peroxyacetic cũng được công nhận có hiệu quả tốt trong việc tiêu diệt virus này. Biện pháp tốt nhất là rửa tay với xà phòng diệt khuẩn trong ít nhất 20 giây, sẽ tiêu diệt gần hết mầm bệnh trên tay.

Dùng dung dịch sát khuẩn cũng có hiệu quả diệt khuẩn, nhưng điều khác biệt chủ yếu là thời gian diệt khuẩn. Theo một nghiên cứu gần đây, dung dịch diệt khuẩn phải mất khoảng 3-4 phút mới xuyên qua lớp chất nhầy của đường hô hấp và bất hoạt virus cúm mùa, trong khi rửa tay với xà phòng diệt khuẩn loại bỏ virus ngay lập tức.

Vì vậy các chuyên gia khuyến cáo người dân, trong điều kiện có nước sinh hoạt thì tốt nhất là nên rửa tay với nước và xà phòng diệt khuẩn, các loại dung dịch diệt khuẩn hay nước rửa tay khô chỉ nên là giải pháp thay thế khi cần nhanh chóng và sự thuận tiện.