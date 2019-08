Vì sao phụ nữ tình cảm, lý trí và sáng tạo hơn đàn ông?

Cổ cử động linh hoạt hơn: Theo các chuyên gia, do cơ bắp được cấu tạo đặc biệt, đàn hồi hơn, nên cổ của phụ nữ sẽ cử động linh hoạt hơn. Một nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học Loyola (Mỹ) cũng chỉ ra rằng, do cổ "linh hoạt" nên phụ nữ gặp nhiều vấn đề về xương, khớp hơn đàn ông. Phụ nữ rất “thính” khi ngủ: Phụ nữ rất nhạy cảm với tiếng ồn khi ngủ, bởi vậy, họ dễ bị tỉnh giấc khi có tiếng động lạ xung quanh. May mắn là việc này chỉ xuất hiện với những tiếng ồn ở cường độ cao. Tuy nhiên, “nhờ” có đôi tai “thính” mà phụ nữ cũng nhạy cảm với chứng rối loạn giấc ngủ hơn đàn ông. Phụ nữ lý trí hơn: Mặc dù nhiều người cho rằng phụ nữ thường sống thiên về tình cảm, còn đàn ông có phần lý trí hơn, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Bộ não của phụ nữ có vỏ dày hơn của đàn ông, trong khi vỏ não dày dễ đạt điểm số cao trong các bài test về trí tuệ và nhận thức. Còn với đàn ông, do có khối lượng não cao hơn, nên họ rất giàu cảm xúc và luôn đưa ra quyết định chính xác. Phụ nữ sống gắn bó hơn: Phụ nữ có nồng độ oxytocin cao hơn nam giới. Oxytocin được gọi là "hormone tình yêu", nó thúc đẩy sự gắn bó, gắn kết các mối quan hệ và giảm bớt căng thẳng. Thậm chí, oxytocin cũng có vai trò tạo sự gắn kết giữa mẹ và con. Cơ thể phụ nữ thay đổi liên tục: Theo các chuyên gia, cơ thể phụ nữ có nhiều điểm đặc biệt, vẫn phát triển dù họ bước qua tuổi đôi mươi của giai đoạn dậy thì. Phụ nữ sáng tạo hơn: Bộ não giống như mạng lưới có rất nhiều dây và kết nối bên trong. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, các mạng lưới có trong não của phụ nữ được kết nối với nhau nhiều hơn là nam giới. Điều đó có nghĩa là họ nhanh hơn trong việc đưa ra các ý tưởng, đồng thời cũng dễ thích nghi với thói quen mới trong cuộc sống.

