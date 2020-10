Ưu ái món salad này, chị em chắc chắn giảm cân, da mướt đón 20/10

Hầu hết các món salad rau củ đều chứa hàm lượng dinh dưỡng cao trong khi lại cung cấp ít calo – phù hợp cho nỗ lực giảm cân đón 20/10. Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn bữa chính, chuyên gia chỉ ra rằng dùng salad trước bữa ăn sẽ giúp giảm lượng calo tiêu thụ tổng thể lên đến 12%. Bản thân các loại rau quả đều là những thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có tác dụng cải thiện làm đẹp làn da, rất tốt cho hệ tiêu hóa, mang lại cảm giác no lâu. Từ đó loại bỏ cảm giác thèm ăn thường trực. Salad trứng. Trứng, cà chua, hành tây, dưa leo, xà lách, dầu ô liu... đều là những nguyên liệu dễ tìm trong mùa thu. Nói về tác dụng giảm cân, đẹp da món salad này thì trứng được xem là nguyên liệu chủ đạo. Ở đó lòng trắng trứng giúp thỏa mãn cơn đói, trong khi lòng đỏ là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng, chất béo lành mạnh choline. Nó hoạt động bằng cách ức chế leptin - hormone đói gây ra cảm giác thèm ăn ngay cả sau bữa ăn. Salad rau lá xanh. Salad rau xanh là món thuần thực vật rất phù hợp với những người ăn chay. Để chế biến cần có xà lách, rau bina, rau cải mù tạt, rau củ cải đường, lá cải bắp xanh... Salad từ rau lá xanh giàu chất xơ, vitamin giúp dạ dày kéo dài cơn no, hạn chế nạp calo, từ đó đạt hiệu quả giảm cân. Salad ớt chuông. Ớt chuông giàu dưỡng chất dihydrocapsiate mang lại tác dụng tăng cường trao đổi chất. Đặc biệt, nguồn vitamin C dồi dào vô cùng hữu dụng cho việc chăm sóc da mùa thu. Vitamin C thúc đẩy sự hình thành collagen, giúp giữ da căng – trắng – mịn, ngừa khô và giảm vết nhăn. .. Salad giá đỗ. So sánh chất dinh dưỡng của giá đỗ với những thành phần dinh dưỡng khi nó còn là đậu, các nhà nghiên cứu thấy rằng lượng dinh dưỡng trong giá đỗ tăng lên vượt trội. Trong đó, vitamin B2 tăng 2-4 lần, caroten tăng 2 lần, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần, nhóm B tăng 30 lần. Mặt khác, giá đỗ có chứa nhiều chất oxi hóa, vitamin E, vitamin C. Những chất này có tác dụng hấp thu tia tử ngoại, tẩy sạch các chấm đen trên da mặt, hạn chế nhăn và thâm, giúp da mặt bạn bớt khô, căng mịn màng trắng sáng hơn. Salad cá hồi, bơ. Salad không đồng nghĩa với việc thưởng thức đồ thuần chay. Bạn có thể kết hợp cá hồi và bơ làm nên món vừa thỏa mãn sở thích thưởng thức thịt động vật mà vẫn đảm bảo giữ dáng, mướt da. Thành phần cá hồi chứa nhiều omega-3, góp phần tăng cường quá trình trao đổi chất béo mà còn giúp chống lão hóa hiệu quả. Trong khi đó, bơ chứa thành phần vitamin A, E, C, B, K…các axit amin, các khoáng chất như kali, photpho... rất tốt cho việc làm đẹp. Mang lại tác dụng tái tạo và giữ ẩm, giúp da được mịn màng căng bóng, giảm hẳn tình trạng da bị khô ráp, bong tróc và sần sùi. Mời độc giả xem video: Lăn kim làm đẹp, đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy tiền mất tật mang. Nguồn: VTV1.

Hầu hết các món salad rau củ đều chứa hàm lượng dinh dưỡng cao trong khi lại cung cấp ít calo – phù hợp cho nỗ lực giảm cân đón 20/10. Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn bữa chính, chuyên gia chỉ ra rằng dùng salad trước bữa ăn sẽ giúp giảm lượng calo tiêu thụ tổng thể lên đến 12%. Bản thân các loại rau quả đều là những thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có tác dụng cải thiện làm đẹp làn da, rất tốt cho hệ tiêu hóa, mang lại cảm giác no lâu. Từ đó loại bỏ cảm giác thèm ăn thường trực. Salad trứng. Trứng, cà chua, hành tây, dưa leo, xà lách, dầu ô liu... đều là những nguyên liệu dễ tìm trong mùa thu. Nói về tác dụng giảm cân , đẹp da món salad này thì trứng được xem là nguyên liệu chủ đạo. Ở đó lòng trắng trứng giúp thỏa mãn cơn đói, trong khi lòng đỏ là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng, chất béo lành mạnh choline. Nó hoạt động bằng cách ức chế leptin - hormone đói gây ra cảm giác thèm ăn ngay cả sau bữa ăn. Salad rau lá xanh. Salad rau xanh là món thuần thực vật rất phù hợp với những người ăn chay. Để chế biến cần có xà lách, rau bina, rau cải mù tạt, rau củ cải đường, lá cải bắp xanh... Salad từ rau lá xanh giàu chất xơ, vitamin giúp dạ dày kéo dài cơn no, hạn chế nạp calo, từ đó đạt hiệu quả giảm cân. Salad ớt chuông. Ớt chuông giàu dưỡng chất dihydrocapsiate mang lại tác dụng tăng cường trao đổi chất. Đặc biệt, nguồn vitamin C dồi dào vô cùng hữu dụng cho việc chăm sóc da mùa thu. Vitamin C thúc đẩy sự hình thành collagen, giúp giữ da căng – trắng – mịn, ngừa khô và giảm vết nhăn. .. Salad giá đỗ. So sánh chất dinh dưỡng của giá đỗ với những thành phần dinh dưỡng khi nó còn là đậu, các nhà nghiên cứu thấy rằng lượng dinh dưỡng trong giá đỗ tăng lên vượt trội. Trong đó, vitamin B2 tăng 2-4 lần, caroten tăng 2 lần, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần, nhóm B tăng 30 lần. Mặt khác, giá đỗ có chứa nhiều chất oxi hóa, vitamin E, vitamin C. Những chất này có tác dụng hấp thu tia tử ngoại, tẩy sạch các chấm đen trên da mặt, hạn chế nhăn và thâm, giúp da mặt bạn bớt khô, căng mịn màng trắng sáng hơn. Salad cá hồi, bơ. Salad không đồng nghĩa với việc thưởng thức đồ thuần chay. Bạn có thể kết hợp cá hồi và bơ làm nên món vừa thỏa mãn sở thích thưởng thức thịt động vật mà vẫn đảm bảo giữ dáng, mướt da. Thành phần cá hồi chứa nhiều omega-3, góp phần tăng cường quá trình trao đổi chất béo mà còn giúp chống lão hóa hiệu quả. Trong khi đó, bơ chứa thành phần vitamin A, E, C, B, K…các axit amin, các khoáng chất như kali, photpho... rất tốt cho việc làm đẹp. Mang lại tác dụng tái tạo và giữ ẩm, giúp da được mịn màng căng bóng, giảm hẳn tình trạng da bị khô ráp, bong tróc và sần sùi. Mời độc giả xem video: Lăn kim làm đẹp, đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy tiền mất tật mang. Nguồn: VTV1.