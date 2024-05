"Soi" hàng hiếm Ford Flex Limited 2015 rao bán 1,6 tỷ ở Hà Nội

Chiếc Ford Flex Limited đời 2015 này đang được rao bán khoảng 1,65 tỷ đồng trên sàn xe cũ Hà Nội. Mức giá này khá cao nhưng phù hợp với độ hiếm của chiếc xe này tại Việt Nam. Đây là chiếc xe được nhập khẩu tư nhân do không được bán chính hãng, điều này càng khiến nó "hiếm có khó tìm" tại thị trường trong nước. Về mặt thiết kế, mẫu xe SUV Ford Flex Limited 2015 sở hữu kiểu dáng hoàn toàn khác biệt so với những người anh em trong gia đình Ford hiện đang có mặt tại Việt Nam. Phong cách vuông vức trải đều từ trước ra sau chính là điểm nhận diện không thể nhầm lẫn của Flex. Mặt trước của xe nổi bật với đèn pha thiết kế liền khối lưới tản nhiệt. Dải đèn LED định vị đặt chính giữa cụm đèn pha. Hốc hút gió phía trên cản trước là sự kết hợp của 3 nan ngang... Thiết kế vuông vức tiếp tục được áp dụng tại 2 bên hông cũng như phần đuôi của Ford Flex. Mâm xe là loại đa chấu kích thước 19 inch đi kèm lốp 235/55. Chính giữa đuôi xe là 1 thanh kim loại bản to gắn logo Ford, dòng chữ Flex lớn và tên phiên bản Limited. Cụm đèn hậu được thiết kế vuông với viền ốp kim loại mạ crôm, hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên. Mẫu xe SUV Ford Flex Limited 2015 này sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 5.126 x 2.035 x 1.727 (mm), chiều dài trục cơ sở ở mức 2.995 mm và trọng lượng không tải ở mức 2.014 kg. Nội thất xe với 6 chỗ ngồi được bố trí 2:2:2. Hàng ghế đầu có khả năng chỉnh điện trong khi hàng thứ 2 có thể gập xuống và nâng lên tạo lối đi thuận tiện vào hàng ghế thứ 3. Cả hai hàng ghế sau đều có thiết kế kiểu thương gia với diện tích ngồi cũng như không gian cực kì rộng rãi. Về trang bị, Flex Limited sở hữu màn hình trung tâm dạng cảm ứng kích thước lớn tích hợp hệ thống giải trí hàng đầu của Ford hiện nay. Vô-lăng 3 chấu tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái. Toàn bộ ghế ngồi, bảng tap-lô, thành cửa đều được bọc da cao cấp. Ford Flex 2015 sử dụng động cơ xăng V6 Ecoboost, 3.5 lít tăng áp kép, sản sinh công suất 365 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động AWD giúp xe có độ bám tốt trong điều kiện đường trơn trượt do tuyết hoặc mưa lớn. Với mức giá xe Ford Flex Limited 2015 rao bán trên thị trường xe cũ tới 1,65 tỷ đồng qua sử dụng 9 năm, hiện nó cao hơn cả Ford Everest Wildtrak mới với tùy chọn màu trắng tuyết (1,506 tỷ đồng) và Hyundai Palisade phiên bản cao cấp nhất (1,589 tỷ đồng)... Tuy nhiên, với những người dùng tìm kiếm một mẫu xe gia đình cao cấp "không đụng hàng", những chiếc SUV Ford Flex đời 2015 như trong bài viết này được xem. là một lựa chọn đáng cân nhắc. Video: Chi tiết SUV cỡ lớn Ford Flex thế hệ mới.

