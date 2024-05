Toàn cảnh cứu nạn vụ sạt lở đất khiến 7 công nhân thương vong

Vào khoảng 15h ngày 6/5, mưa lớn đột ngột, tại vị trí móng cột số 28 dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua TDP Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh bị sạt lở đất. Lúc này, có 18 công nhân Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thanh Xuân (Hà Nội) đang trú mưa trong lán tạm, bất ngờ ngọn đồi sạt lở khiến 3 công nhân bị đất đá vùi lấp tử vong, 4 người bị thương, 11 người chạy thoát an toàn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn. 4 công nhân bị thương đã được kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Nhận được thông tin, ngay trong chiều 6/5, ông Trần Báu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh, đã kịp thời có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ công nhân. Ngày 7/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Công điện số 45/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất. Các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất được xác định, gồm: Nguyễn Ngọc H. (SN 2007, trú xóm 9, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đinh Hơ L. (trú xã Công Chiêng, Măng Giang, Gia Lai) và Đinh S. (em trai L.). Lực lượng chức năng lập bàn thờ tạm thờ các nạn nhân tử vong... >>> Mời độc giả xem thêm video Mưa to gây sạt lở kinh hoàng tại Đà Lạt, vùi lấp người và tài sản:

