Uống 6 loại nước này buổi tối, giảm cân, tống mỡ thừa bất ngờ

Mật ong pha nước ấm: Mật ong chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như vitamin B, C, canxi, kẽm, kali... chất chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn mà không hề có chất béo do đó, việc dùng mật ong đem mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe và rất có lợi cho quá trình giảm cân. Ăn/uống mật ong mỗi ngày có tác dụng giảm cân cực tốt, chỉ đơn giản uống 1 cốc nước ấm pha 1 thìa mật ong mỗi tối bạn sẽ giảm được 3 - 4kg trong vòng 1 tháng. Nước chanh pha loãng: Vì chanh chứa rất ít calo, nhưng lại chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nên uống nước chanh trước khi ngủ giúp cơ thể tự cân bằng, tăng cường hệ miễn dịch và được thư giãn. Uống một cốc nước chanh trước khi ngủ không những giúp giảm mỡ bụng, không gây tăng cân mà lại còn giúp giấc ngủ được sâu hơn, ngon giấc hơn. Nước chanh ở đây là cốc nước được pha loãng, không đường. Rượu vang: Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng thành phần tannin có trong rượu vang sẽ phá vỡ các phân tử chất béo và làm giảm cảm giác thèm ăn vào ban đêm. Ngoài ra, rượu vang còn giúp cho các bạn có được một giấc ngủ sâu hơn và thoải mái hơn. Đặc biệt, rượu vang còn giúp giữ gìn nhan sắc, trẻ hóa làn da, chống lại tác nhân lão hóa... rất tốt cho phái đẹp. Nước đỗ đen/ đỗ đỏ rang: Nước đậu đen/đậu đỏ là một thức uống giảm cân được người Nhật đặc biệt tin tưởng. Tận dụng những dưỡng chất sẵn có trong đậu đen/ đậu đỏ để ức chế sự hình thành mỡ, tạo cảm giác no lâu, nhờ đó giảm bớt ham muốn thèm ăn, hạn chế tối đa lượng thức ăn tiêu thụ. Uống đều đặn trong 1 - 2 tuần, các chị em còn cảm nhận được làn da có chuyển biến rõ rệt, trắng hồng, mịn màng và sáng ngời hơn hẳn. Thần kì hơn nữa là các nếp nhăn dần giảm đi và biến mất. Một cốc nước đậu đen/đỏ mỗi tối vừa giúp dáng đẹp eo thon vừa cải thiện nhan sắc, giúp chị em đẹp lên thấy rõ. Nước đậu nành: Đậu nành là một loại ngũ cốc chứa chất đạm thực vật và nhiều dưỡng chất phong phú. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nước đậu nành vào buổi tối trước khi đi ngủ hỗ trợ giảm đói và làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể. Trong quá trình này, chất béo dư thừa trong cơ thể sẽ bị đốt cháy, nhờ vậy lớp mỡ tích tụ được loại bỏ, giúp bạn nhanh chóng có được vòng 2 thon gọn, vóc dáng mảnh mai. Nước ép bí đao: Bí đao cũng được xếp vào những loại thực phẩm tuyệt vời cho công cuộc giảm cân bởi trong bí đao chứa hợp chất hyterin - caperic giúp khống chế lượng đường chuyển hóa thành mỡ và ngăn ngừa tích tụ mỡ trong cơ thể. Nước ép bí đao cũng là thức uống giảm cân hoàn hảo bởi trong bí đao chứa khá ít calories nên bạn có thể uống nước ép bí đao thường xuyên thay cho nước lọc. Nước ép bí đao không chỉ đánh tan mỡ bụng mà còn có tính hàn giúp thanh lọc cơ thể, mát gan đẹp da.

