Thử ngay loạt món ăn đường phố ngon khó cưỡng khi đến Pháp

Bánh mì kẹp (Baguette sandwich) ở Chez Aline: Bánh mì kẹp là món ăn đường phố điển hình ở Pháp, dành cho dân văn phòng bận rộn và sinh viên. Kem Gelato tại Pozzetto: Tại hàng Pozzetto, ở Marais (Paris, Pháp) có hàng chục vị kem để bạn chọn như dưa hấu, sữa chua, vani... Nếu có cơ hội đến Pháp, bạn chớ quên thưởng thức món ăn đường phố ngon miệng này. Sandwich bò hun khói ở Frenchie to Go: Đầu bếp Gregory Marchand mở nhà hàng Frenchie to Go phục vụ những chiếc bánh mì hun khói tại chỗ và mang đi. Dosas tại Épices & love: Xe đồ ăn hippy này phục vụ món dosas tự làm của Ấn Độ gồm bột gạo cuộn nhân khoai tây, hành tây, gia vị, tương cà chua và dưa chua. Tacos ở Cantine California: Đây là một trong những món ăn đường phố đáng thưởng thức khi tới Pháp. Bánh mì kebab ở Grillé: Món ăn đường phố truyền thống của Paris, một chiếc kebab đơn giản với thịt nướng và nước sốt trắng thơm béo ngậy. Bạn có thể thưởng thức bánh mì kebab tại nhà hàng Grillé. Burger ở Le Camion qui Fume: Burger ngày càng phổ biến và được yêu thích ở Paris, xuất hiện khắp mọi nơi trong thành phố. Thế nhưng, món burger của nhà hàng Le Camin qui Fume vẫn ngon nhất. Fish and Chips ở Sunken Chip: Món fish and chip gồm phi-lê cá đông lạnh và khoai tây chiên. Những miếng cá tươi đánh từ biển, đông lạnh chuyển về trong ngày. Khoai tây chiên cắt miếng dày kiểu Anh. Bánh mì pho mát nướng ở Mabel: Chỉ quanh góc phố đi bộ dọc trục đường Montorgeuil, bạn sẽ tìm thấy hàng bánh ngon khó cưỡng này. Món ăn hấp dẫn này ngon hơn khi ăn kèm sốt cà chua. Bánh Crepes ở L'avant Comptoir: Đến nhà hàng Camdebor's L'Avant Comptoir, bạn có thể gọi một chiếc bánh crepe mang đi và thưởng thức ở vườn Luxembourg gần đó.

