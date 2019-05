Soi cách ăn mặc ngoài đời của hai nhân vật bị “ghét” nhất “Về nhà đi con“

Liễu (Thủy Tiên đóng) đảm nhận vai em chồng của Huệ (Thu Quỳnh đóng). Liễu không chỉ có ngoại hình to béo mà tính cách cũng rất vô duyên. Cô nàng không ngớt miệng xỉa xói, mỉa mai chị dâu. Khác với hình ảnh đáng ghét trong phim, Thủy Tiên ngoài đời có tính cách dễ thương và cách ăn mặc khá phóng thoáng, trẻ trung. Khi đi du lịch, cô chọn trang phục trẻ trung in hình chuột mickey phối với giày thể thao xì teen. Do thân hình quá khổ nên Thủy Tiên thường mặc quần áo màu tối. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường đăng ảnh ăn mặc giản dị nhưng lại cực nhí nhảnh, dễ thương. Một nhân vật khác cũng bị "ném đá" gay gắt không kém Liễu, chính là Xinh (Minh Cúc thủ vai). Xinh được xem là "tình địch" của Huệ, cô nhiều lần dụ dỗ, đong đưa với Khải (chồng Huệ). Ngoài đời, Minh Cúc có phong cách ăn mặc bụi bặm nhưng cũng rất nữ tính. Khi đi chơi, cô chọn áo thun phối với quần yếm bò trẻ trung. Dù được mời phỏng vấn trên sóng truyền hình, cô vẫn chọn áo sơ mi kẻ giản dị. Bình thường, cô khá trung thành với phong cách bụi bặm như áo phông, quần jean rách. Minh Cúc diện áo phông và quần jean rách hết sức trẻ trung. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

Liễu (Thủy Tiên đóng) đảm nhận vai em chồng của Huệ (Thu Quỳnh đóng). Liễu không chỉ có ngoại hình to béo mà tính cách cũng rất vô duyên. Cô nàng không ngớt miệng xỉa xói, mỉa mai chị dâu. Khác với hình ảnh đáng ghét trong phim, Thủy Tiên ngoài đời có tính cách dễ thương và cách ăn mặc khá phóng thoáng, trẻ trung. Khi đi du lịch, cô chọn trang phục trẻ trung in hình chuột mickey phối với giày thể thao xì teen. Do thân hình quá khổ nên Thủy Tiên thường mặc quần áo màu tối. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường đăng ảnh ăn mặc giản dị nhưng lại cực nhí nhảnh, dễ thương. Một nhân vật khác cũng bị "ném đá" gay gắt không kém Liễu, chính là Xinh (Minh Cúc thủ vai). Xinh được xem là "tình địch" của Huệ, cô nhiều lần dụ dỗ, đong đưa với Khải (chồng Huệ). Ngoài đời, Minh Cúc có phong cách ăn mặc bụi bặm nhưng cũng rất nữ tính. Khi đi chơi, cô chọn áo thun phối với quần yếm bò trẻ trung. Dù được mời phỏng vấn trên sóng truyền hình, cô vẫn chọn áo sơ mi kẻ giản dị. Bình thường, cô khá trung thành với phong cách bụi bặm như áo phông, quần jean rách. Minh Cúc diện áo phông và quần jean rách hết sức trẻ trung. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.