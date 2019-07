“Sợ tái mặt” trước những vụ vỡ túi ngực kinh hoàng

Về việc ngày 26/7, một nữ hành khách của hãng Vietnam Airlines bị chảy máu ngực nghi vỡ túi ngực khi đang ngồi trên máy bay, bác sỹ Hoàng Văn Hồng, quyền Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo Hình Thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết túi ngực không thể bị vỡ trên máy bay do nguyên nhân thay đổi áp suất, hay do bất kể nguyên nhân gì. Bác sĩ Hoàng Văn Hồng chia sẻ, bệnh nhân cấp cứu trên máy bay của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airline) là do chảy máu từ vết mổ do mới phẫu thuật và túi ngực của bệnh nhân còn nguyên vẹn không bị vỡ. Trước đó, có không ít trường hợp vỡ túi ngực và để lại những hậu quả nghiêm trọng. Chiều ngày 28/10/2018, ca sĩ Quách Tuấn Du đã livestream trên trang cá nhân chia sẻ lại trường hợp nữ ca sĩ Ivy Trần (người em kết nghĩa ca sĩ Quách Tuấn Du) gặp sự cố nổ túi ngực trên máy bay cách đó vài ngày. Quách Tuấn Du kể lại tình hình của Ivy Trần bị nổ túi ngực, đồng thời đưa ra cho cư dân mạng xem hình ảnhtúi ngực bị vỡ bởi chất lượng kém. Theo lời anh, nữ ca sĩ đã được các bác sĩ kịp thời xử lý bằng việc tháo bỏ túi ngực vỡ ra khỏi cơ thể, đồng thời vẫn có thể đặt túi ngực khác vào mà không bị nhiễm trùng. Theo nữ ca sĩ, trước đó trong thời gian lưu diễn tại Đài Loan, ngực chị vẫn bình thường và cơ thể không có biểu hiện gì lạ. Tuy nhiên, khi lên máy bay trở về đến Việt Nam, chị cảm thấy khó chịu ở ngực, sau đó ngực phải sưng to gây vỡ túi. Tháng 3/2012, ngôi sao truyền hình người Thụy Điển - Lina Hellqvist đã bất ngờ bị nổ ngực trong khi quay phim cho một show truyền hình thực tế. Theo kịch bản, Lina phải tham gia vào cuộc đấu vật đầm lầy giữa một khu rừng nhiệt đới ở Malaysia. Có lẽ, do lực va chạm quá mạnh nên túi ngực silicon của Lina đã phát nổ. Sau sự cố, Lina nhanh chóng được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện. Tháng 4/2008, một người mẹ 30 tuổi ở Nottinghamshire đã quyết định nhờ tới “dao kéo” vì muốn tân trang lại bộ ngực nhăn nheo, chảy xệ sau khi sinh. Ca phẫu thuật nâng ngực tiêu tốn gần 150 triệu đồng. Nhưng chỉ hai ngày sau đó, những lổ hở trên ngực đã khiến chất lỏng bơm vào bị chảy ra ngoài. Những lỗ xung quanh núm vú ngày một xuất hiện nhiều hơn và to hơn. Khi ấy, ngực của cô chuyển thành màu đen và màu hồng, thủng lỗ chỗ và da như bị kéo dài ra. Do để quá lâu nên toàn bộ phần cấy ghép đã bị phá hủy hoàn toàn, vỡ tung và làm đứt cả một bên núm vú. Một người phụ nữ Anh tên Sarah Wall đã thực hiện nâng ngực bằng silicone sau khi phẫu thuật cắt bỏ vì ung thư vú. Nhưng cuộc sống của cô một lần nữa bị đảo lộn khi muỗi cắn vào ngay chỗ ngực giả. Không lâu sau, ngực của Sarah đã phát nổ. Hồi tháng 10/2011, Rebecca Van Hooser, một phụ nữ, phạm luật giao thông và bị cảnh sát hỏi thăm. Cô cho biết, cô bị một viên cảnh sát vặn tay ra đằng sau và áp chặt người cô vào ô tô để giải về trụ sở cảnh sát. Hooser cảm thấy đau đớn và sau đó phát hiện ngực phải của cô đã vỡ. Hooser đã đâm đơn kiện viên cảnh sát. Alison Chapman, một phụ nữ Anh 46 tuổi, đã mạnh tay chi một khoản tiền lớn để phẫu thuật nâng ngực. Ngay khi trở về nhà, bà đã tắm nước nóng nhằm giảm đau nhưng một miếng túi độn ngực đã nổ tung dưới vòi sen.Tại một hộp đêm nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, đã xảy ra một sự việc hi hữu. Một khách nữ, 23 tuổi đã bất ngờ nổ tung ngực ngay trên sàn nhảy khiến những người xung quanh vô cùng hoảng sợ và hoang mang. Ảnh: Internet. Video "Những rủi ro từ phẫu thuật đặt túi ngực". Nguồn: VTC.

