Sò huyết chế biến thành 4 món này, ăn bao nhiêu cũng không chán

1. Sò huyết xào tỏi. Nguyên liệu: Sò huyết, bơ, tỏi, gia vị, rau răm. Bắt bếp cho ít dầu vào chảo nóng phi tỏi. Cho bơ vào. Rửa sạch sò huyết và để ráo. Cho sò vào xào nêm nếm gia vị và cuối cùng bỏ rau răm vào. Ảnh: PhunuSuckhoe.vn. 2. Sò huyết luộc sả. Nguyên liệu: Sò huyết, sả tươi, gừng. Rửa sạch sò huyết. Sả đập dập. Cho nước vào nồi, xếp sả vào, cho gừng tươi vào nấu sôi tầm 5 phút. Ảnh: jamja.vn. Sau đó cho sò huyết vào, khi nào thấy sò mở miệng thì đợi tầm 5 phút nữa là tắt bếp. Ảnh: youtube.com. 3. Sò huyết rang me. Nguyên liệu: Sò huyết, nước me hột, đường, ớt băm, tỏi, nước mắm, hạt nêm, lạc rang. Sò ngâm trong nước với ít ớt cắt khoảng 3 giờ rồi rửa lại thật sạch và để ráo nước. Ảnh: yeutre.com. Cho me ra chén, đổ 1/2 chén nước nóng, trộn đều cho me ra nước chua, lọc bỏ hột, lấy nước me. Nêm vào đó 1,5 muỗng cơm đường, trộn đều. Ảnh: FreshCrab.vn. Cho ớt và tỏi vào dầu ăn nóng phi thơm rồi cho sò vào đảo đều tay khoảng 5 phút thì rưới hỗn hợp nước cốt me vào xào đến khi nước sốt sệt lại và sò mở nắp thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi thêm rau mùi thái nhỏ (hoặc rau răm) vào trộn đều là hoàn thành. Ảnh: WikiPhununet.net. 4. Sò huyết sốt chua ngọt. Nguyên liệu: Sò huyết, nước sôi, sả, hành tây, đường, muối, tương cà, ớt. Rửa sạch sò huyết. Hành tím băm phi thơm, cho sả, ớt băm và hành tây thái nhỏ vào xào thơm. Ảnh: cachlam9.com. Thêm tương cà vào xào, nêm đường, muối, chút nước vào rồi đun nhỏ lửa, đun hỗn hợp đến khi hơi sệt lại thì cho sò vào đảo đều và tắt bếp. Ko đảo quá lâu tránh sò huyết bị quá chín quắt lại. Ảnh: BepGiaDinh.com.

1. Sò huyết xào tỏi. Nguyên liệu: Sò huyết, bơ, tỏi, gia vị, rau răm. Bắt bếp cho ít dầu vào chảo nóng phi tỏi. Cho bơ vào. Rửa sạch sò huyết và để ráo. Cho sò vào xào nêm nếm gia vị và cuối cùng bỏ rau răm vào. Ảnh: PhunuSuckhoe.vn. 2. Sò huyết luộc sả. Nguyên liệu: Sò huyết, sả tươi, gừng. Rửa sạch sò huyết. Sả đập dập. Cho nước vào nồi, xếp sả vào, cho gừng tươi vào nấu sôi tầm 5 phút. Ảnh: jamja.vn. Sau đó cho sò huyết vào, khi nào thấy sò mở miệng thì đợi tầm 5 phút nữa là tắt bếp. Ảnh: youtube.com. 3. Sò huyết rang me. Nguyên liệu: Sò huyết, nước me hột, đường, ớt băm, tỏi, nước mắm, hạt nêm, lạc rang. Sò ngâm trong nước với ít ớt cắt khoảng 3 giờ rồi rửa lại thật sạch và để ráo nước. Ảnh: yeutre.com. Cho me ra chén, đổ 1/2 chén nước nóng, trộn đều cho me ra nước chua, lọc bỏ hột, lấy nước me. Nêm vào đó 1,5 muỗng cơm đường, trộn đều. Ảnh: FreshCrab.vn. Cho ớt và tỏi vào dầu ăn nóng phi thơm rồi cho sò vào đảo đều tay khoảng 5 phút thì rưới hỗn hợp nước cốt me vào xào đến khi nước sốt sệt lại và sò mở nắp thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi thêm rau mùi thái nhỏ (hoặc rau răm) vào trộn đều là hoàn thành. Ảnh: WikiPhununet.net. 4. Sò huyết sốt chua ngọt. Nguyên liệu: Sò huyết, nước sôi, sả, hành tây, đường, muối, tương cà, ớt. Rửa sạch sò huyết. Hành tím băm phi thơm, cho sả, ớt băm và hành tây thái nhỏ vào xào thơm. Ảnh: cachlam9.com. Thêm tương cà vào xào, nêm đường, muối, chút nước vào rồi đun nhỏ lửa, đun hỗn hợp đến khi hơi sệt lại thì cho sò vào đảo đều và tắt bếp. Ko đảo quá lâu tránh sò huyết bị quá chín quắt lại. Ảnh: BepGiaDinh.com.