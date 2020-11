Quảng cáo Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn tiếp tục bị cảnh báo vi phạm

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế tiếp tục ra cảnh báo lần thứ 2 đối với các website vientansoi.com, tongthachhoan.com đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn vi phạm qui định của pháp luật về quảng cáo.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, cơ quan này phát hiện trên một số website: vientansoi.com, tongthachhoan.com đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn vi phạm: Quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Sử dụng hình ảnh, uy tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty cổ phần ONEPHARM, địa chỉ: Phòng 201, tầng 2, số 15 ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty cổ phần ONEPHARM không thừa nhận các website nêu trên là của Công ty cổ phần ONEPHARM, Công ty cổ phần ONEPHARM không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn trên các website nêu trên.

Đáng nói 2 website tongthachhoan.com, vientansoi.com đã từng bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo vì có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 00151/2019/ATTP-XNQC cho Công ty cổ phần Onepharm Sản phẩm có Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy số 9871/2018/ĐKSP. Theo đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn chỉ có công dụng: Hỗ trợ lợi tiểu, lợi mật, hỗ trợ tăng cường đào thải cặn sỏi, giúp giảm nguy cơ sỏi tiết niệu, sỏi mật.

Mặc dù vậy, tìm hiểu trên trang web tongthachhoan.com, các nội dung quảng cáo sản phẩm này không đúng bản chất, quảng cáo như thuốc chữa bệnh. Trên trang web này các thông tin liên tiếp khẳng định “Tống Thạch Hoàn là sự kết hợp giữa bài thuốc y học cổ truyền và công nghệ sản xuất hiện đại có tác dụng chính như: làm mềm, bào mòn, đào thải sỏi; giúp lợi tiểu, lợi mật và giảm nguy cơ hình thành sỏi tiết niệu, sỏi mật...”; hay “Tống Thạch Hoàn là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam giúp người bệnh đánh tan các loại sỏi như: sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản, sỏi mật… và hạn chế quá trình hình thành sỏi mới rất hiệu quả”…

Hình ảnh của các cá nhân được cho là bác sỹ quảng bá cho sản phẩm trên trang tongthachhoan.com

Không chỉ quảng bá TPBVSK Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn như thuốc chữa bệnh với công dụng “đặc trị bệnh”, “đánh tan sỏi”, trang này còn sử dụng hình ảnh của các cá nhân được cho là bác sỹ để quảng bá cho sản phẩm; thậm chí còn cung cấp cả “Phác đồ chẩn đoán và điều trị sỏi thận được xây dựng từ sản phẩm Tống Thạch Hoàn….”

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên.