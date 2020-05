Quảng cáo Viên khớp Đại Việt của Cty IAC liên tiếp bị cảnh báo?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, vừa ra thông báo cẩn trọng với thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp Đại Việt trên một số trang web do vi phạm quy định, lừa dối người tiêu dùng.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua trên website dangian3.demopage.me/daiviet3 có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp Đại Việt không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng,vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Sản phẩm này do Công ty Cổ phần thương mại IAC (Địa chỉ Số nhà 31, ngõ 186, đường Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Trước đó, ngày 19/5/2020, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có khuyến cáo người tiêu dùng về thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp Đại Việt trên các website daiviet.xkmochoa.com/dv5z; khopviet.chuyenkhoa1.com có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp Đại Việt không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, trên nhiều trang web, Viên khớp Đại Việt được quảng cáo là sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dược Phẩm quốc tế Thăng Long, do Công ty Cổ phần thương mại IAC công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Tuy nhiên, theo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 01326/2019/ATTP-XNQC ngày 12/07/2019 được Cục An toàn thực phẩm cấp cho Công ty Cổ phần thương mại IAC cho sản phẩm TPBVSK Viên khớp Đại Việt (Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy số 7708/2019/ĐKSP) thì sản phẩm được ghi là sản xuất tại: Nhà máy sản xuất – Công ty Cổ phần TRUEPHARMCO (địa chỉ: Thôn Nghĩa Hào, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Nội dung quảng cáo Viên khớp Đại Việt được Cục ATTP xác nhận

Theo nội dung giấy phép này, TPBVSK Viên khớp Đại Việt được phép quảng cáo với công dụng: Hỗ trợ bổ sung dịch khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp do phong thấp, thoái hóa khớp. ôối tượng sử dụng là: Người trưởng thành vận động khó khăn, đau nhức xương khớp do thoái hóa khớp, phong thấp. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều trang web quảng cáo và bán hàng, TPBVSK Viên khớp Đại Việt ngang nhiên quảng cáo thổi phồng công dụng như “thần dược”, lừa dối người tiêu dùng.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ https://vfa.gov.vn/. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.