Quảng cáo TPBVSK Hatachi Akina Đông Á tiếp tục bị cảnh báo vì lý do gì?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có thông báo khuyến cáo người dân cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hatachi trên một số website.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian qua, sau khi thực hiện công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các trang hatachi.info, hatachiplus.com, hatachivn.com, yhochiendai.online và hatachi.vn đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hatachi không đúng với nội dung quảng cáo đã được Cục xác nhận; gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; quảng cáo thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe dưới dạng liệt kê công dụng của từng thành phần sản phẩm.



Thực phẩm BVSK Hatachi vi phạm quy định quảng cáo. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty Cổ phần Đầu tư Akina Đông Á (địa chỉ: Km30 Đại Lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty Cổ phần Đầu tư Akina Đông Á không thừa nhận các website nêu trên của mình, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hatachi trên các website này.

Trước đó, sản phẩm này cũng từng bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo quảng cáo sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng trên các website https://hatachi.info/ , http://hatachi.online/ , http://hatachiplus.com và https://tapchisongkhoe.info

Sản phẩm được quảng cáo với công dụng hỗ trợ trị bạc tóc sớm, rụng tóc. “Hatachi là sự kết độc đáo của bài thuốc cổ truyền Nhật Bản với y dược học cổ truyền dân tộc giúp cải thiện tận gốc tình trạng tóc bạc sớm, tóc rụng nhiều, người thường xuyên mệt mỏi, gân cốt yếu, suy giảm sinh lực ở nam và nữ. Hơn thế các thảo dược quý còn giúp bồi bổ cơ thể, mạnh gân cốt, rất tốt với người suy nhược, người già yếu, cần bồi bổ sức khỏe”.

Sản phẩm Hatachi trị bạc tóc được quảng cáo có thành phần 100% thảo dược quý hiếm, gồm cao hắc chi ma, cao hà thủ ô đỏ, cao hắc đậu, cao thục địa và mật ong rừng; có công dụng hỗ trợ làm đen râu, tóc, giúp bổ máu, mạnh gân cốt, hỗ trợ bồi bổ sức khỏe,…



Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hatachi trên các website nêu trên không đúng với nội dung quảng cáo đã được Cục An toàn thực phẩm thẩm định.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hatachi như quảng cáo trên trang website/internet nêu trên.