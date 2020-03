Nữ du học sinh chia sẻ cuộc sống “sướng như tiên” trong khu cách ly chống dịch COVID-19

Khác với suy nghĩ tiêu cực, lo sợ về việc cách ly của một số người, cô gái có tài khoản facebook Nguyễn Thị Lệ Quyên đã chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống thoải mái, sung sướng của mình trong khu cách ly chống dịch CCOVID-19 tại trường quân sự Gò Găng (Tam Bình, Vĩnh Long). Bài viết của Lệ Quyên kể về lịch sinh hoạt trong khu cách ly sau khi trở về từ Hàn Quốc. Đa số dân mạng đều tỏ ra bất ngờ vì những suất ăn, phòng ốc sạch sẽ và cách mọi người cùng nhau sinh hoạt, chủ động dọn dẹp trong khu cách ly giống như một gia đình. Ở khu cách ly, mỗi người được phát 2 chiếc khẩu trang mỗi ngày, nước rửa tay khô 1 tuần phát 3 lần và cả bánh xà phòng. Mỗi người cách ly còn được phát cả chai nước súc họng diệt khuẩn. Cán bộ y tế đo thân nhiệt mỗi sáng, có khi 2 lần/ngày.Những người ở trong khu cách ly cũng thường chủ động dọn vệ sinh sạch sẽ xung quanh và lau hành lang thường xuyên để môi trường sống trong sạch, đẩy lùi COVID-19. Nhà ăn phục vụ 200 suất cơm mỗi ngày cho mọi người trong khu cách ly. Các suất ăn khá đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng do bếp ăn quân đội nấu. Các chị em trong khu cách ly còn được ăn thêm bữa phụ và hoa quả. Các anh em nam giới trong khu cách ly tổ chức tiệc 8/3 cho chị em. Theo Lệ Quyên, đây là bữa tiệc 8/3 rất đặc biệt bởi mọi người đều phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Các chú bộ đội ở khu cách ly còn mắc thêm tivi cho mọi người xem. Trong chia sẻ của mình, Lệ Quyên còn kêu gọi những bạn ở các nước có vùng dịch về Việt Nam hãy tự giác cách ly, vừa tốt cho bản thân vừa tốt cho gia đình và xã hội. Ảnh: FBNV. Video "Cố tình lây virus Corona có thể bị tử hình". Nguồn: VTC Now.

