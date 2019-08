Những vùng da cần chống nắng nhưng thường bị bỏ quên

Đằng sau cẳng chân. Phụ nữ có nguy cơ cao bị phát triển khối u ung thư ác tính trên cẳng chân, do vậy, hãy bôi kem chống nắng ở chân mỗi ngày, tiến sĩ Joshua Zeichner, giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và da liễu tại Trung tâm Y tế Sinai Mount, New York cho biết. Đằng sau cẳng chân chính là vùng da cần chống nắng mà bạn hay quên. Phía sau đầu gối. Rất nhiều người thường chỉ thoa kem ở đùi, đầu gối, bắp chân mà quên phía sau đầu gối. Điều này thường xảy ra do người ta hay ngồi, đầu gối gập lại, không dễ cảm nhận phần gập phía sau đầu gối chưa được thoa kem. Thực tế khi phơi dưới ánh mặt trời, phần gập sau đầu gối dễ bị cháy nắng. Vì vậy đừng quên thoa kem bộ phận này. Cổ. Đừng quên bôi kem chống nắng ở cổ, đặc biệt là vùng sau cổ, khu vực này thường dễ bị sạm đen do không có gì che chắn. Không những hạn chế sạm đen, đồng thời, kem chống nắng còn giúp ngăn ngừa ung thư da và bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mặt trời. Môi. Thực chất, môi dưới có nguy cơ bị ung thư cao gấp 12 lần so với môi trên, vì vậy rất chúng cần một lớp kem hoặc son chống nắng bảo vệ. Bạn không nên bỏ quên đôi môi của mình dưới ánh nắng mặt trời mà hãy sử dụng son dưỡng có SPF 30 trở lên. Vùng da dưới mắt. Bạn thường nhầm tưởng rằng chỉ cần đeo kính chống tia UV mà không cần bôi kem chống nắng là đôi mắt của bạn đã được bảo vệ hoàn toàn. Thực tế, đây là vùng da rất nhạy cảm, bạn nên dùng những loại kem dưỡng ẩm có chứa SPF để bảo vệ khu vực xung quanh mắt, đặc biệt là phần bọng mắt. Vùng da dưới cánh tay. Phần lớn phụ nữ cho rằng vùng da kín này không bị ánh nắng xâm nhập nên không cần kem chống nắng. Tuy nhiên, đây là một suy nghĩ sai lầm, đặc biệt vào mùa hè oi bức phái nữ thường có sở thích diện áo 2 dây hay mặc bikini khi đi biển, do đó đừng quên vùng này nhé. Tai. Bạn có thể không biết rằng vùng da tai rất dễ bị tế bào ung thư tấn công. Do vậy, hãy bóp kem chống nắng và thấm lên bông gạc, sau đó thoa lên khắp tai của bạn trước khi ra nắng. Đầu ngón tay. Nếu bạn thoa kem chống nắng thì ít nhất hãy nhớ rằng bàn tay của mình cũng cần được bảo vệ nhé. Lòng bàn tay và ngón tay bạn có thể còn phần thừa kem, nhưng người ta thường không nhớ thoa kem chống nắng lên trên phía trên đỉnh mấy ngón tay. Các kẽ ngón tay và chân. Đừng quên bôi kem chống nắng cho những vùng da bị che khuất này, bởi nó cũng có thể bị tia tử ngoại tấn công và gây ra ung thư da. Khuỷu tay. Bạn có biết rằng phần khuỷu tay thâm đen, thô ráp trông rất mất thẩm mỹ và thiếu nữ tính. Phần khủy tay cũng rất cần sự chăm sóc bằng cách tẩy da chết hàng tuần, thoa kem chống nắng mỗi khi ra ngoài. Đầu gối. Đầu gối dễ thâm đen và nhăn nheo vì tuổi tác. Cách quen thuộc nhất để làm giảm quá trình lão hóa đầu gối bạn cũng nên thoa kem chống nắng ở vùng này trước khi ra ngoài. Sau đùi. Bạn có thể thoa kem ở dưới chân, đầu gối và đùi, nhưng phía sau đùi thường xuyên bị bỏ quên. Điều này lại càng thường xuyên xảy ra khi bạn nếu bạn thoa kem chống nắng khi đang ngồi. Nhưng khi bạn nằm quay lưng thì da bạn lại tiếp xúc với mặt trời. Một vết bỏng sau đầu gối sẽ khiến bạn gặp khó khăn khi đi lại, vì vậy hãy chú ý tới khu vực này của đôi chân nhé. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

