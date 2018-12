Những thực phẩm tăng cường sinh lực cho "chuyện ấy" thăng hoa trong mùa đông

Dưa hấu: Nam giới bị rối loạn cương dương có thể bổ sung dưa hấu bởi thực phẩm này có chứa nguồn citruline tự nhiên rất dồi dào - có khả năng hỗ trợ cương cứng tốt. Do đó, đàn ông muốn sử dụng viagra tự nhiên có thể ăn dưa hấu hàng ngày. Táo: Theo các nghiên cứu, táo là loại trái cây tốt giúp tăng cường sinh lực. Trong táo có chứa các chất chống oxy hóa giúp máu lưu thông tốt đến cơ quan sinh dục và tăng ham muốn. Ngoài ra, chất flavonoid tìm thấy trong táo có thể ngăn ngừa khối u ở trong và xung quanh dương vật. Dâu tây: Chất xơ có thể hòa tan trong dâu tây làm tan cholesterol trong quá trình tiêu hóa trước khi chúng làm tắc động mạch của bạn. Dâu tây cũng chứa những hợp chất giúp tăng cường quá trình lưu thông có tác dụng giống như viagra tự nhiên. Bơ: Ăn quả bơ hàng ngày giúp tăng cường sinh lý nam, cải thiện ham muốn "yêu" nhờ sự góp mặt của axit béo omega-3. Chuối là loại trái cây bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Loại quả này giàu kali hỗ trợ sự cương cứng khi quan hệ. Ngoài ra, enzim bromelain có trong chuối sẽ kích thích sản xuất hormone "yêu" ở nam giới. Củ cải đường: Nếu cánh đàn ông muốn cải thiện sức khỏe của "cậu nhỏ", nên thêm củ cải đường vào bữa ăn hàng ngày. Súp lơ xanh: Một số nghiên cứu cho thấy khi ăn súp lơ xanh thường xuyên tốt cho sức khỏe sinh lý bởi nó chứa nhiều vitamin C tăng cường máu lưu thông tới bộ phận sinh dục. Cà rốt là loại thực phẩm bổ dưỡng, có thể dùng ăn kèm với salad hoặc luộc, nấu chín cùng một số thức ăn khác. Cà rốt chứa nhiều vitamin A, giúp tăng cường sản xuất hormone nam tốt cho bộ phận sinh dục. Hạt điều: Hàm lượng kẽm trong hạt điều sẽ cải thiện chất lượng "tinh binh", hỗ trợ sức khỏe "chuyện ấy". Ức gà: Vitamin B3 trong ức gà giúp tăng cường lượng máu đến "cậu nhỏ" giúp bộ phận này khỏe mạnh.Tỏi: Tỏi lâu nay từng được xem là một loại thực phẩm có thể giúp cải thiện ham muốn và khả năng "yêu" ở cả nam và nữ.Cà phê: Cà phê chứa chất kích thích caffein giúp tim bơm máu nhanh hơn. Và khi được tim bơm máu, cậu nhỏ sẽ cương cứng mạnh một cách tự nhiên. Vì vậy thời gian yêu sẽ được lâu hơn. Cua biển: Là một loại hải sản hấp dẫn. Không chỉ vậy, đối với các quý ông, cua biển còn có tác dụng cải thiện khả năng chăn gối, bồi bổ cơ thể, là bài thuốc tăng cường sinh lý tự nhiên, an toàn. Thịt bò: Là thực phẩm giàu creatine, vitamin B và kẽm nên thịt bò cũng được đánh giá là một trong những thực phẩm giúp tăng cường sinh lực, tăng độ dẻo dai cho cậu nhỏ. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

