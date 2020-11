Những thực phẩm bù nước cho cơ thể khi thời tiết hanh khô

Dưa hấu: Thực phẩm này chứa rất nhiều nước, giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể trong thời tiết hanh khô. Hơn nữa, lượng nước có rất nhiều trong dưa hấu cũng giúp giảm bớt mọi độc tố ra khỏi cơ thể bạn. Dưa chuột: Hãy thêm dưa chuột vào chế độ ăn hàng ngày của bạn, bởi trong loại quả này chứa một lượng nước cũng như hàm lượng chất xơ cao. Điều này giúp cho bạn bổ sung đầy đủ tất cả những dinh dưỡng cần thiết cho mùa hè. Cam là một loại siêu thực phẩm chứa nhiều nước. Hàm lượng nước và vitamin C cao ở trong cam rất tốt cho da. Chanh cũng giống như cam, đây là một loại quả cung cấp cho bạn hàm lượng vitamin C khá tốt. Chanh đóng vai trò giúp bạn làm khả năng miễn dịch và chống lại cái nóng mùa hè. Cà chua rất ngon và giàu vitamin C và chứa nhiều nước. Thêm cà chua vào khẩu phần ăn của bạn còn giúp chống lại một số bệnh ung thư. Xà lách chứa lượng chất xơ và dinh dưỡng cao. Nó cũng có hàm lượng nước cao, giúp bổ sung nước cho cơ thể và làn da. Bông cải xanh chứa 90% là nước, là thực phẩm tuyệt vời giúp bổ sung nước cho làn da từ trong ra ngoài. Cần tây chứa đến 95,4% là nước. Trong thành phần của cần tây có sự kết hợp các muối khoáng, các vitamin và axit amin cung cấp nước cho cơ thể hiệu quả. Ớt chuông: Theo các nghiên cứu, ớt chuông có chứa tới 93,9% là nước. Ngoài ra, ớt chuông cũng giàu vitamin C, B6, beta-carotene, thiamine và axit folic, có tác dụng giữ nước cho da và cơ thể. Cà rốt rất giàu beta carotene và chứa tới 87% nước, giúp nuôi dưỡng cơ thể, đồng thời ngăn ngừa ung thư. Sữa chua thường được tạo thành từ khoảng 85% nước và có chứa rất nhiều probiotics. Những vi khuẩn có được chứng minh là có hiệu quả chăm sóc da tuyệt vời. Có một sự liên kết giữa sức khỏe của hệ tiêu hóa và sức khỏe của làn da. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Những Sai Lầm Trong Cách Bảo Quản Thực Phẩm". Nguồn: Thời Sự VTV24.

Dưa hấu: Thực phẩm này chứa rất nhiều nước, giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể trong thời tiết hanh khô. Hơn nữa, lượng nước có rất nhiều trong dưa hấu cũng giúp giảm bớt mọi độc tố ra khỏi cơ thể bạn. Dưa chuột: Hãy thêm dưa chuột vào chế độ ăn hàng ngày của bạn, bởi trong loại quả này chứa một lượng nước cũng như hàm lượng chất xơ cao. Điều này giúp cho bạn bổ sung đầy đủ tất cả những dinh dưỡng cần thiết cho mùa hè. Cam là một loại siêu thực phẩm chứa nhiều nước. Hàm lượng nước và vitamin C cao ở trong cam rất tốt cho da. Chanh cũng giống như cam, đây là một loại quả cung cấp cho bạn hàm lượng vitamin C khá tốt. Chanh đóng vai trò giúp bạn làm khả năng miễn dịch và chống lại cái nóng mùa hè. Cà chua rất ngon và giàu vitamin C và chứa nhiều nước. Thêm cà chua vào khẩu phần ăn của bạn còn giúp chống lại một số bệnh ung thư. Xà lách chứa lượng chất xơ và dinh dưỡng cao. Nó cũng có hàm lượng nước cao, giúp bổ sung nước cho cơ thể và làn da. Bông cải xanh chứa 90% là nước, là thực phẩm tuyệt vời giúp bổ sung nước cho làn da từ trong ra ngoài. Cần tây chứa đến 95,4% là nước. Trong thành phần của cần tây có sự kết hợp các muối khoáng, các vitamin và axit amin cung cấp nước cho cơ thể hiệu quả. Ớt chuông: Theo các nghiên cứu, ớt chuông có chứa tới 93,9% là nước. Ngoài ra, ớt chuông cũng giàu vitamin C, B6, beta-carotene, thiamine và axit folic, có tác dụng giữ nước cho da và cơ thể. Cà rốt rất giàu beta carotene và chứa tới 87% nước, giúp nuôi dưỡng cơ thể, đồng thời ngăn ngừa ung thư. Sữa chua thường được tạo thành từ khoảng 85% nước và có chứa rất nhiều probiotics. Những vi khuẩn có được chứng minh là có hiệu quả chăm sóc da tuyệt vời. Có một sự liên kết giữa sức khỏe của hệ tiêu hóa và sức khỏe của làn da. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video " Những Sai Lầm Trong Cách Bảo Quản Thực Phẩm". Nguồn: Thời Sự VTV24.