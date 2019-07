Những món ăn nhẹ tốt nhất để cơ thể phục hồi sau khi tập thể thao

Trứng: Protein và carb (carbon hydrate) là hai yếu tố cần thiết nhất cho bữa ăn nhẹ sau khi tập luyện. Trứng rất giàu protein, mỗi quả chỉ cung cấp khoảng 70 calo nhưng lại chứa tới 6,3g protein và là một trong số ít loại thực phẩm chứa vitamin D tự nhiên. Trứng chín còn cho phép cơ thể bạn hấp thu lượng protein lớn gần gấp đôi so với trứng sống. Khoai lang không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn là món ăn nhẹ rẻ tiền này còn chứa chất xơ và kai, hai dưỡng chất giúp cơ thể phục hồi sau khi luyện tập. Chuối chứa nhiều carbs và kali, hai chất dinh dưỡng được xem là thân thiện với các khối cơ rất thích hợp để ăn sau khi tập gym. Cá hồi giàu omega-3, đồng thời cung cấp protein giúp phục hồi cơ bắp. Trong khi đó, chất béo lành mạnh có trong cá hồi giúp giảm viêm khớp và giữ cho hệ thống tim mạch của bạn ở trạng thái tốt nhất. Thịt gà chứa nhiều protein dễ tiêu hóa, rất phù hợp để ăn sau những giờ phút luyện tập mệt mỏi. Quả kiwi: Chỉ cần một miếng nhỏ kiwi thôi sẽ cung cấp cho bạn một lượng lớn vitamin C và kali. Quả kiwi cũng rất giàu các chất chống oxi hóa, giúp xoa dịu các cơn đau cơ. Đậu gà chứa nhiều chất xơ và protein từ thực vật, được xem là một “siêu” thực phẩm để ăn sau khi tập luyện. Sữa chua cung cấp protein và canxi - hai chất dinh dưỡng giúp tăng cường phục hồi sau tập luyện. Các loại hạt: Bạn có biết, sau khi tập gym, bạn chỉ cần ăn một nắm nhỏ các loại hạt là cơ thể sẽ được cung cấp đủ protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, giúp dạ dày của bạn cảm thấy no cho đến bữa ăn tiếp theo. Yến mạch cũng là món ăn nhẹ nên ăn sau khi tập luyện. Đây là nguồn dinh dưỡng cung cấp năng lượng cho người tập thể thao. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

