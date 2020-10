Những món ăn ngoe nguẩy kinh dị không phải ai cũng dám thử

Bạch tuộc sống Sannakji của Hàn: Bạch tuộc tươi có thể để nguyên con hoặc thái nhỏ, với những chiếc xúc tu còn ngọ nguậy khi khách chấm vào chén nước tương và dầu vừng. Vị ngọt của bạch tuộc tươi sống hòa quyện với vị mằn mặn của muối biển, beo béo của dầu vừng và không hề tanh. Món ăn ngoe nguẩy này được xếp hạng là một trong những món ăn nguy hiểm nhất thế giới, trung bình 6 người tử vong một năm do xúc tu của bạch tuộc chặn khí quản, dẫn đến nghẹt thở. Du khách cũng nên cân nhắc trước khi thử, và lưu ý nhai thật nhỏ khi ăn. Món tép nhảy được người Thái gọi là “Goong Ten” có nguồn gốc từ Isan, thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan. Goong Ten được chế biến từ những con tép nhỏ còn sống, nhảy tanh tách mang đi trộn với gia vị. Gia vị dùng để trộn món ăn lạ đời này thường có rau thơm và ớt. Gia vị sử dụng cho món Goong Ten này là một ít thính, khá nhiều ớt khô nhuyễn, nước mắm và nhất là một ít nước cốt chanh, do đó món Gong Ten này vừa có vị cay xé của ớt, vừa có vị chua của chanh nên không hề gây ngán, ngấy mà lại hấp dẫn vô cùng. Ngoài ra, món Goong Ten này còn hấp dẫn bởi được sử dụng khá nhiều rau thơm như rau mùi gai, rau mùi thơm, hành lá, hành tím, sả thái nhỏ nên tạo mùi thơm khá đặc biệt khiến món này càng hấp dẫn hơn. Một trong những điểm đặc biệt của món ăn này đó chính là sau khi tép được trộn với gia vị phải thưởng thức ngay, khi tép còn sống thì mới có thể cảm nhận được tép đang nhảy trong miệng như thế nào.Món mực nhảy múa của Nhật Bản: Món ăn này còn được gọi là Odori-don, gồm một chú mực tươi đã cắt bỏ đầu, được bày trên một bát cơm trứng cá hồi và rau quả. Khi được rưới nước tương, các xúc tu của chú mực bắt đầu co rút, hay nói cách khác là “nhảy múa”. Đây là sự minh họa thú vị cho phản ứng hóa học giữa Natri trong nước tương và tổ hợp tế bào còn tươi ở xúc tu của loài mực. Trong món Odori-don, chú mực đã được cắt bỏ phần đầu và đã chết hẳn. Nhưng khi rót nước tương lên xúc tu sẽ tạo ra một loại xung điện, tạo nên những co giật như thể chú mực vẫn còn sống và “nhảy múa”. Shirouo no Odorigui: Đây là tên của những con cá non trong suốt. Loại cá này thường được ăn sống cùng với trứng và giấm. Món Shirouo no Odorigui được nhiều du khách thế giới đánh giá là món đặc sản ăn sống kinh dị trong ẩm thực Nhật Bản. Cảm giác những chú cá nhảy nhót trong miệng trước khi nuốt sẽ khiến nhiều người e sợ khi thử món này lần đầu tiên. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn: VTV Review.

