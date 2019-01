Những loại trái cây nên ăn vào buổi tối để da đẹp dáng xinh

Chuối là một trong những loại trái cây hàng đầu bạn nên ăn vào buổi tối nếu muốn có một vóc dáng hoàn hảo. Ảnh: hellobacsi. Ăn chuối sau bữa tối không những giúp làm dịu hệ tiêu hóa, hỗ trợ quá trình chuyển hóa thức ăn mà còn giải phóng năng lượng trong khi ngủ, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Ảnh: mediacdn. Táo cũng là loại cây bạn nên ăn vào buổi tối để có da đẹp dáng xinh. Ảnh: hellobacsi. Lý do là vì trong táo rất nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất trong khi lại chứa rất ít calories. Trung bình một quả táo chứa khoảng 100 calories. Ảnh: ndh. Tương tự như táo, lê cũng là loại trái cây nên ăn vào buổi tối. Ảnh: baoquangninh. Bên cạnh đó, đu đủ - loại trái cây quen thuộc và rẻ tiền tại Việt Nam cũng là lựa chọn hoàn hảo sau bữa tối. Ảnh: anninhthudo. Không chỉ chứa một loạt các loại vitamin như vitamin A, E, C, trong đu đủ còn chứa một loại enzyme tiêu hóa giúp kích thích quá trình chuyển hóa thức ăn nhanh hơn. Ảnh: dkn. Dưa hấu giàu chất chống oxy hóa lycopene giúp bạn ngủ ngon trong khi lại chứa ít calories, rất thích hợp ăn vào buổi tối. Ảnh: blogspot. Dưa hấu còn chứa rất nhiều nước, vì vậy mà bạn có thể ăn no bụng mà vẫn đảm bảo không vượt ngưỡng 200 calories, từ đó giúp giảm cân nhanh và hiệu quả. Ảnh: chethaicophuong. Dâu tây cũng là loại trái cây lành mạnh bạn nên ăn vào buổi tối nhờ các chất chống oxy hóa, vitamin C có trong dâu tây sẽ giúp bạn ngủ sâu hơn, đồng thời cũng giảm cân hiệu quả. Ảnh: ytimg.

