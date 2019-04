Nguyên nhân bất ngờ từ chồng khiến nhiều cặp đôi mãi chưa có con

Sau khi khám và làm các xét nghiệm cần thiết của cả vợ chồng, bác sĩ kết luận anh chị chưa thể có con do anh Hùng bị xuất tinh ngược dòng. Nhận thông tin, cả anh và chị đều bất ngờ. Đến lúc đó, anh Hùng mới cho biết, sau mỗi lần vợ chồng “quan hệ”, khi đi tiểu anh thấy nước tiểu vẩn đục nhưng vì ngại ngùng nên không nói với vợ.



Sau khi dò hỏi, bác sĩ được biết, trước kia anh Hùng thường xuyên kìm nén không xuất tinh trong các lần quan hệ tình dục nhằm kéo dài “cuộc yêu”. Sau đó, anh không thấy xuất tinh ra ngoài mặc dù vẫn thấy phản xạ phóng tinh khi giao hợp nhưng không đi khám.

Sau khi khám và làm các xét nghiệm cần thiết của cả vợ chồng, bác sĩ kết luận anh chị chưa thể có con do anh Hùng bị xuất tinh ngược dòng. Ảnh minh hoạ Theo bác sĩ Lê Huy Tuấn (Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội), thực tế có không ít trường hợp hiếm muộn do xuất tinh ngược dòng như anh Hùng. Hiện tượng này còn gọi là xuất tinh khô, là tình trạng nam giới phóng tinh nhưng tinh dịch không đi ra ngoài theo đường niệu đạo mà đi ngược vào bàng quang. Nam giới bị xuất tinh ngược dòng vẫn quan hệ tình dục bình thường, có thể đạt được cực khoái, tinh trùng vẫn sản xuất và có cảm giác xuất tinh nhưng không thấy tinh dịch. Đồng thời sau khi giao hợp, đi tiểu sẽ thấy trong nước tiểu lợn cợn những vẩn màu trắng đục vì chứa tinh dịch. Chính vì xuất tinh vào bàng quang nên không có tinh trùng vào âm đạo, buồng tử cung nên người phụ nữ không mang thai được.



Bác sĩ Tuấn cho biết thêm, có nhiều nguyên nhân dẫn đến xuất tinh ngược dòng như: Tổn thương sợi thần kinh giao cảm; dị dạng bẩm sinh ở niệu đạo và bàng quang; mắc bệnh đái tháo đường; ảnh hưởng sau phẫu thuật. Ở một số người sau phẫu thuật cắt bỏ u xơ tuyến tiền liệt, cắt bỏ đại tràng hay phải chịu những biến chứng từ bệnh thoái hóa cột sống, gai đôi cột sống, dị dạng cột sống,... đều có nguy cơ cao bị xuất tinh ngược dòng. Ngoài ra, xuất tinh ngược có thể là hệ quả của việc sử dụng các loại thuốc điều trị bệnh tâm thần, bệnh cao huyết áp và phì đại tuyến tiền liệt...

“Xuất tinh ngược dòng cũng có thể do kìm nén xuất tinh . Tinh dịch không được xuất ra ngoài sẽ đi ngược lên bàng quang gây xuất tinh ngược dòng. Tình trạng này kéo dài vô tình tạo thói quen di chuyển ngược dòng cho tinh binh trong những lần quan hệ về sau”, bác sĩ Tuấn cho biết thêm.

Không chỉ gây hiếm muộn

Xuất tinh ngược dòng tuy không ảnh hưởng đến khả năng phòng the nhưng sẽ gây hiếm muộn vì giảm khả năng thụ thai. Bởi lẽ tinh trùng của người đàn ông không được phóng vào âm đạo nữ giới để thụ thai mà đi ngược vào trong. Một số trường hợp có thể xuất tinh vào âm đạo nhưng số lượng rất ít nên làm giảm tỷ lệ đậu thai của các cặp đôi.

Còn về lâu dài sẽ gây tiểu khó, tiểu buốt, tiểu rắt. Lí do là trong quá trình xuất tinh ngược, tinh dịch sẽ được xuất vào trong bàng quang. Khi đi tiểu sẽ có cảm giác tiểu khó, tiểu buốt, tiểu ra nước tiểu trắng đục vì chứa nhiều tinh dịch. Lâu dần dễ gây viêm bàng quang và lây lan sang các vùng lân cận.

Cũng theo bác sĩ Lê Huy Tuấn, để chẩn đoán xuất tinh ngược dòng cần khám chuyên khoa nam học hoặc tiết niệu, khám lâm sàng dương vật, tinh hoàn cũng như trực tràng, làm xét nghiệm tìm tinh trùng trong nước tiểu sau khi xuất tinh. Tùy vào tình trạng và nguyên nhân xuất tinh ngược mà các bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp nhất. Nếu nguyên nhân của xuất tinh ngược là do dùng thuốc thì người bệnh cần ngưng sử dụng thuốc đó và thay thế bằng đơn thuốc khác có công hiệu tương tự do bác sĩ chuyên khoa kê đơn. Nếu do kìm nén xuất tinh thì cần bỏ ngay thói quen này...

“Để không bị xuất tinh ngược dòng, mày râu không nên tự ý dùng các loại thuốc; không nên kìm hãm xuất tinh... Khi có vấn đề hay bất thường về sức khỏe sinh sản, tình dục thì cần đi khám chuyên khoa để được phát hiện, tư vấn và điều trị kịp thời”, bác sĩ Tuấn khuyến cáo.