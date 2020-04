“Ngón chân COVID”, triệu chứng lạ ở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2

Kể từ những ngày đầu tiên của đại dịch, các bác sĩ đã tìm kiếm cách phân biệt COVID-19 với các bệnh hô hấp tương tự khác. Gần đây, các bác sĩ da liễu đề cập thêm một hiện tượng lạ ở bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được gọi là “ngón chân COVID”.



Ngón chân COVID là gì?

Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha phát hiện ra rằng một số bệnh nhân COVID-19 có những vết tổn thương nhỏ ở bàn chân có thể dễ dàng nhìn thấy. Chúng là những tổn thương màu tím, rất giống với bệnh thủy đậu, sởi hoặc cước tay chân, thường xuất hiện trên các ngón chân và thường tự lành mà không để lại dấu vết.

Triệu chứng lạ trên bàn chân của những người mắc COVID-19. Ảnh: CGCOP.

Vì vậy, Hội đồng chung các trường chuyên khoa về chân Tây Ban Nha (CGCOP) ra tuyên bố giải thích các triệu chứng lạ xuất hiện, trong đó có đoạn: “Nhiều trường hợp đang được quan sát ở các quốc gia khác nhau: Italia, Pháp, Tây Ban Nha… Một phát hiện gây tò mò bắt đầu lan truyền trong cộng đồng y tế từ ngày 8/4, chủ yếu giữa bác sĩ da liễu và bác sĩ chuyên khoa chân”.

Tuyên bố cho biết, ngày càng phát hiện nhiều bệnh nhân COVID-19 có những triệu chứng kỳ lạ này, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên, tuy nhiên, nó cũng đã được phát hiện ở một số người lớn.

Trước đó, ngày 8/3, một cậu bé 13 tuổi phát hiện những vết bầm đỏ trên bàn chân và ban đầu được cho là do nhện cắn. Tuy nhiên, đứa trẻ 13 tuổi sau đó đã xuất hiện các triệu chứng COVID-19 và sau khi tìm hiểu, các bác sĩ đã phát hiện ra chị gái và mẹ của cậu bị sốt, ho và khó thở 6 ngày trước khi cậu xuất hiện vết tổn thương ở chân.

Hội đồng vẫn tiếp tục nghiên cứu thêm về các bằng chứng khoa học của triệu chứng này.

Nguyên nhân gây ra “ngón chân COVID”?

Mặc dù việc nghiên cứu mới bắt đầu nhưng các chuyên gia đã đưa ra một số giả thuyết.

Bác sĩ Esther Freeman, đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ) cho hay, có thể virus đã gây ra viêm nhiễm. Hiện tượng này gần giống như bệnh cước khi da bị viêm với các biểu hiện sưng tấy.

Một ý kiến khác cho rằng, triệu chứng trên do chứng huyết khối có thể gặp ở bệnh nhân COVID-19.

“Tôi không chắc do lý do này hay lý do khác. Có thể mỗi yếu tố góp một phần gây ra hiện tượng đó”, bác sĩ Freeman chia sẻ.

Trong các triệu chứng có thể xuất hiện trên da của bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, “ngón chân COVID” có thể coi là điển hình nhất. Tuy nhiên, bác sĩ Freeman vẫn khá cẩn trọng: “Tôi không lấy những ngón chân màu tím đỏ để ám chỉ ‘Tôi chắc chắn sắp bị bệnh’”.

Điều trị ngón chân COVID như thế nào?

Đối với những bệnh nhân không gặp phải "nhiều triệu chứng khác, tình trạng này có xu hướng tự khỏi”. Bác sĩ Freeman cho biết: "Không có cách điều trị đặc hiệu nào".

Nếu bạn nhận thấy sự đổi màu ở bàn chân hoặc các dấu hiệu khác của ngón chân COVID, hãy liên hệ với bác sĩ da liễu và yêu cầu được kiểm tra COVID-19.

Đối với những bệnh nhân cảm thấy khó chịu, làm ấm đầu chi có thể giúp ích.

Các triệu chứng da khác của bệnh nhân COVID-19?

Theo Hiệp hội Da liễu Mỹ, bệnh nhân COVID-19 có thể có những triệu chứng trên da giống như các bệnh do nhiễm virus khác.

Các bác sĩ đã chỉ ra một số biểu hiện cơ bản như: những nốt sưng ở chân tay; tổn thương mạch máu ở tay, chân với những bệnh nhân nặng; hoại tử ở những người người có triệu chứng rõ rệt và bệnh nền.

Tầm quan trọng của phát hiện “ngón chân COVID” không nằm ở bản thân tình trạng này. Đây có thể là dấu hiệu nhận biết để bạn tránh lây nhiễm bệnh cho người khác khi chưa có các triệu chứng COVID-19 điển hình. Xét nghiệm là cách tốt nhất để xác định ai bị nhiễm virus SARS-CoV-2.