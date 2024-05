Top đặc sản Vinh ngon quên sầu, nhất định phải thử

Một trong những đặc sản Vinh là các món ăn đến từ lươn và miến lươn là món được du khách thưởng thức khá nhiều. Miến lươn được chế biến vô cùng đậm đà xen lẫn chút cay. Thịt lươn vừa béo lại đậm vị nhưng không sợ tanh, ăn vào rất vừa miệng. Món bánh đa xúc hến nằm trong top đặc sản Vinh ngon quên sầu. Hến lấy được từ sông Lam, sau khi tách vỏ, xào cùng hành mỡ béo ngậy và thơm lừng. Kết hợp với miếng bánh đa giòn rụm, ăn hoài không ngán. Khi đến Vinh thì thực khách có thể thấy rất nhiều quán bánh mướt, đây là món ăn dân dã bình dị tại đây. Bánh được tráng qua bằng bột gạo, ăn cùng với giò chả. Đặc sản Vinh còn gọi tên cả bánh bèo. Món bánh bèo xứ Vinh được làm từ bột lọc, bên trong nhân tôm, thịt bằm xào với mộc nhĩ, bánh bèo sẽ ăn chung với nước mắm. Nếu đã thử qua món miến lươn thì cháo lươn cũng là lựa chọn hoàn hảo khi đến Vinh. Lươn tại đây không qua chế biến mà được để nguyên nấu, nhờ đó giữa được hương vị cực ngon nhưng lại không bị tanh khi ăn. Món ăn mang đậm màu sắc ẩm thực xứ Nghệ nói chung và Vinh nói riêng còn có món cháo canh. Những sợi bánh được làm bằng bột mì, sau đó ăn kèm với nước hầm xương đậm đà và nhiều loại topping như: thịt, tôm, chả lụa… Bánh ngào Nghệ An được làm từ những nguyên liệu rất cơ bản như: bột nếp, gừng tươi, mật mía,… Món bánh này khá giống với bánh trôi của người miền Bắc. Nằm trong danh sách các món ăn đặc sản Vinh phải kể đến món chè khoai dẻo. Chè khoai dẻo nổi tiếng thơm mùi nước cốt dừa, ăn vào béo ngậy, chè còn có thêm cả sầu riêng nên cực thơm. Nhút Thanh Chương là thức quà nổi tiếng được nhiều du khách lựa chọn về làm quà. Nhút có nguyên liệu chính là xơ mít hoặc mít xanh. Một món đặc sản Vinh vô cùng dân dã mà du khách có thể lựa chọn làm quà chính là bánh đa. Với những người sành ăn khi du lịch Nghệ An, Hà Tĩnh thường lựa chọn thưởng thức món giò bê. Nguyên liệu chính là thịt me (thịt bê) nguyên miếng, bì bê, gia vị gia truyền, hạt tiêu, nước mắm nhĩ nguyên chất đặc sản Cửa Lò. Kẹo Cu Đơ là một loại kẹo đậu phộng được làm từ mật mía, gừng, mạch nha và hạt lạc, nấu với công thức đặc biệt, sau đó dùng bánh tráng ép lại với nhau tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn. Mọi người thường mua về làm quà biếu, hương vị lại khá ngon và dễ ăn.Xem video "Lạp sườn Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc". Nguồn VTV24

