Phòng khám da liễu Mercy bị xử phạt 162 triệu

Ngày 13/5, Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế trong thời gian qua.

Trong đó, Công ty TNHH Mercy International Clinic (Phòng khám da liễu Mercy; số 117 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1) bị xử phạt 162 triệu đồng.

Theo Thanh tra Sở Y tế, Phòng khám da liễu Mercy có loạt hành vi vi phạm: Lập sổ khám chữa bệnh không ghi chép đầy đủ; Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; Không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung; Kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thông tin xử phạt Công ty TNHH Mercy International Clinic được Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố - Ảnh chụp màn hình

Ngoài bị xử phạt hành chính, Phòng khám da liễu Mercy còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám trong thời hạn 1 tháng. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo mà nội dung chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định, tịch thu tang vật vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Ngoài ra, ông Nguyễn Lê Hữu Hậu – Nhân viên Công ty TNHH Mercy Internatianal Clinic - bị xử phạt 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Cũng trong danh sách xử phạt đợt này, ông Nguyễn Minh Thành - Chủ Hộ kinh doanh UCI International (số 34 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1) bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt hơn 117 triệu đồng.

Hộ kinh doanh UCI International có hành vi vi phạm như: Kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động; Khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Ngoài phạt tiền, cơ sở còn bị đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh trong thời hạn 4,5 tháng và cơ sở chỉ được hoạt động khám chữa bệnh khi có giấy phép hoạt động và người hành nghề khám chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề; Tịch thu tang vật vi phạm; đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc tháo gỡ, xoá quảng cáo vi phạm.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Vinh - Nhân viên Hộ kinh doanh UCI international - bị phạt số tiền 35 triệu đồng vì khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.