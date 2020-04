Ngắm gu thời trang sành điệu của cô vợ kém 17 tuổi của tài tử So Ji Sub

Cô vợ kém 17 tuổi của tài tử So Ji Sub sinh năm 1994, năm nay mới 25 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm đáng nể trong giới truyền hình xứ Hàn. Không chỉ có lối dẫn dắt thông minh, Cho Eun Jung còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang sành điệu. Cho Eun Jung là phát thanh viên nổi tiếng và được biết đến là một trong “Tứ đại mỹ nhân” trong làng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc. Cô từng host chương trình “Champions Korea” từ năm 2014 – 2016. Được biết, “tài tử” đình đám xứ sở kim chi lần đầu gặp gỡ vợ là Cho Eun Jung trong quá trình quảng bá bộ phim điện ảnh “Be With You” hợp tác cùng Son Ye Jin vào tháng 3 năm ngoái. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào và cách ăn mặc sành điệu, quyến rũ, Cho Eun Jung không chỉ khiến So Ji Sub mà nhiều chàng trai phải ‘say như điếu đổ’. Cho Eun Jung thường diện trang phục bó sát ngắn để khoe đôi chân dài, thon gọn không kém gì idol Kpop. Ngoài đời, vợ trẻ của So Ji Sub chuộng các mẫu váy áo thanh lịch và nữ tính. Khi lên sóng, người đẹp cũng chuộng các kiểu váy cúp ngực quyến rũ. Phong cách thời trang của Cho Eun Jung chủ yếu thiên về sự nữ tính và thanh lịch. 9X khoe vóc dáng quyến rũ trong kiểu đầm lệch vai. Nhan sắc dịu dàng của Cho Eun Jung được nhiều người khen ngợi. Người đẹp diện các kiểu váy ngắn khoe lợi thế chân dài miên man. Cho Eun Jung trông rất trẻ trung và năng động khi phối áo cổ bèo với chân váy và giày sneakers cá tính. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

