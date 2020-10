Ngắm gu thời trang nữ tính của thí sinh 18 tuổi lọt chung kết HHVN 2020

Nguyễn Thị Cẩm Đan sinh năm 2002 đến từ An Giang. Hiện tại, cô đang là sinh viên trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn và đã lọt vào chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2020. Thí sinh 18 tuổi này còn gây ấn tượng khi giảm 10kg trong vòng một tháng để dự thi và lọt vào top 60 bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Khác với hình ảnh nóng bỏng trên sân khấu, cô gái An Giang ngoài đời có gu thời trang cá tính pha chút gợi cảm. Cẩm Đan khoe bờ vai thon thả sexy trong trang phục váy cưới cúp ngực tinh tế. Người đẹp sinh năm 2002 phô trương vóc dáng đồng hồ cát trong trang phục áo tắm liền thân. Cẩm Đan khá chuộng những kiểu đầm nhẹ nhàng, nữ tính. Những trang phục bó sát cũng được cô nàng ưa chuộng để khoe các đường cong cơ thể. Người đẹp An Giang khoe vẻ gợi cảm với đầm trễ nải. Cô nàng cũng tự tin khoe eo thon với áo croptop và quần jeans cạp cao. Cẩm Đan cũng hay diện các trang phục đơn giản, trẻ trung phù hợp với lứa tuổi 18. Thí sinh HHVN 2020 khoe cặp chân dài thon thả khi phối áo phông cùng chân váy. Vẻ đẹp tự nhiên của nữ sinh 18 tuổi khiến bao người ngẩn ngơ. Ảnh: FBNV. Mời độc giả xem video "Xu hướng Monochrome mặc đơn sắc". Nguồn: VTV TSTC.

