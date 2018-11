Nên thử những món ăn vặt gì khi đến quê hương Đàm Vĩnh Hưng?

Bánh tráng đập: Người con xứ Quảng không ai xa lạ với món ăn vặt dân dã gắn liền tuổi thơ có giá bình dân này. Bánh tráng đập dập có 2 lớp bánh tráng giòn bên ngoài, bên trong là bánh ướt mềm dẻo. Ảnh: Zing. Người ta nướng vàng hai mặt bánh tráng giòn bên ngoài cho dậy hương thơm trước khi phục vụ thực khách. Khi dùng bánh tráng đập, người ăn chỉ cần lấy tay đập lên hai loại bánh tráng để lớp bên ngoài dính vào bánh ướt bên trong, bẻ miếng nhỏ chấm mắm nêm và thưởng thức. Ảnh: Foody. Xí mà: Thêm một món ngon của phố cổ Hội An ở Quảng Nam khiến không ít du khách quốc tế săn lùng, tìm kiếm. Xí mà còn được biết đến như món chè mè đen nóng hổi, bổ dưỡng của người dân Hội An. Ảnh: Zing. Nhiều du khách nước ngoài ấn tượng với gánh hàng rong của người dân Hội An giữa lòng phố cổ. Họ thích thú việc được ngồi ghế nhựa nhỏ, ăn bát chè nóng ngắm cảnh phố phường sau bữa chính. Ảnh: Zing. Nem nướng: Đây cũng là món ăn vặt Quảng Nam ưa thích của các du khách khi đến địa điểm này. Nem nướng thơm lừng ăn kèm nước chấm cay cay và rau sống vô cùng hấp dẫn. Ảnh: Vntrip. Nguyên liệu làm món này rất đơn giản chỉ là thịt heo quê hương, đa phần là thịt nạc, chỉ cho bám thêm một xíu mỡ. Khi nướng phần mỡ chảy ra, nem được ủ vừa chín tới tỏa ra hương thơm lôi cuốn. Ảnh: Foody.Bánh mì Hội An: Khi đến Hội An (Quảng Nam), đừng quên thưởng thức món bánh mì đặc biệt này. Bánh mì nơi đây đã vang danh khắp nơi mà bất kỳ du khách nào cũng phải nếm thử. Ảnh: Vntrip. Bánh mì Hội An không giống bánh mì những vùng khác, nó hơi dài dẹt và nhọn ở hai đầu. Thế nên khi bỏ nhân vào, phần nhân phồng lên, ổ bánh kẹp không hết, khiến ổ bánh mì nhìn căng phồng, hấp dẫn và đã con mắt vô cùng. Ảnh: Mytour. Chè bắp: Dường như ở Hội An, người ta dễ dàng tìm thấy những hàng quán bán chè bắp ở khắp ngõ hẻm. Một món ăn dân dã chỉ với bắp, đường và bột năng, nhưng mỗi chén chè bắp lại khiến cho du khách thích thú. Ảnh: Internet. Có chút mềm thơm của bắp non, có chút ngọt thanh của đường cùng chút cay nồng mà thơm lừng của gừng tạo nên hương vị phố cổ thanh khiết. Ảnh: AmThuc365.

