Mỹ nhân khiến thảm đỏ phải cắt sóng ngoài đời ăn mặc cực sexy

Theo Sina, sự kiện thường niên của tạp chí dành cho quý ông Esquire có tên MAHB (Man At His Best Award) đã được tổ chức vào đêm 10/12 với sự góp mặt của hàng trăm ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ. Tuy nhiên, Ngô Tuyên Nghi - một nữ ca sĩ thần tượng sinh năm 1995 đã trở thành tâm điểm sự kiện trang phục váy dạ hội xuyên thấu phản cảm. Hình ảnh gợi cảm của cô khiến sóng trực tiếp thảm đỏ và trả lời phỏng vấn của toàn bộ sự kiện bất ngờ bị cắt ngang. Trang phục táo bạo, phô bày cơ thể quá nhiều của Ngô Tuyên Nghi được cho là nguyên nhân khiến đơn vị tổ chức e ngại. Chưa kể việc ống kính máy quay liên tục lia thẳng vào cơ thể của nữ thần tượng cũng bị cho là phản cảm và nhận về vô số bình luận chỉ trích. Ngoài đời, nữ ca sĩ 25 tuổi cũng sở hữu gu ăn mặc cực sexy và quyến rũ. Người đẹp này khá chuộng các trang phục cắt xẻ gợi cảm giúp khoe bờ vai trần và đôi chân dài trắng nõn. Các thiết kế cúp ngực và quần ngắn khoe chân dài vô cùng được Ngô Tuyên Nghi yêu thích. Ngô Tuyên Nghi khoe chân dài với bộ váy xếp tầng khá ngắn phía trước. Nữ ca sĩ trẻ trung với bộ váy da đỏ được thiết kế lạ mắt. Chiếc áo ren trắng dáng croptop được cô phối cùng quần ngắn đỏ cực nổi bật. Ngô Tuyên Nghi khoe vai trần với chiếc đầm sơ mi trễ nải sexy. Đời thường, Ngô Tuyên Nghi thích các trang phục trẻ trung và nữ tính như áo croptop và quần short jeans rách. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

