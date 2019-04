Muốn phẫu thuật mí mắt đẹp cần chuẩn bị kỹ những việc này

Trước khi tiến hành phẫu thuật mí mắt, bạn cần phải khám mắt toàn diện để đánh giá sức khỏe mắt và thị lực của bạn. Ảnh: benhvienvietmy. Việc kiểm tra mắt toàn diện sẽ giúp đánh giá các dấu hiệu sớm của một số tình trạng và rối loạn mắt phổ biến, bao gồm thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, bệnh mắt do tiểu đường, khô mắt và thị lực kém. Ảnh: drjenniferwalden. Không chỉ khám mắt, bạn cũng cần đi khám sức khỏe để bảo đảm rằng sức khỏe của bạn đủ tốt để tiến hành phẫu thuật. Ảnh: lewisplasticsurgery. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe này, bạn có thể sẽ cần lấy mẫu máu và nước tiểu, trải qua các xét nghiệm về tim và phổi,...Ảnh: dailyvanity. Nếu bạn có thói quen hút thuốc lá, bạn sẽ phải ngừng hút thuốc trong vài tuần trước và sau khi phẫu thuật. Ảnh: body-harness. Lý do là vì việc hút thuốc làm tăng nguy cơ gây ra một loại biến chứng trong quá trình phẫu thuật và cản trở khả năng hồi phục của cơ thể sau khi phẫu thuật. Ảnh: verywellhealth. Bên cạnh việc ngừng hút thuốc, bạn cũng nên ngừng sử dụng một số loại thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ phẫu thuật. Ảnh: super169. Lý do là vì một số loại thuốc có thể làm loãng máu của bạn, hoặc có thể gây chảy máu quá nhiều trong quá trình phẫu thuật. Ảnh: istockphoto. Mặc dù phẫu thuật cắt mí mắt là một phẫu thuật đơn giản nhưng bạn vẫn nên nhờ một ai đó đưa bạn đi lại cũng như ở bên bạn sau khi bạn vừa mới tiến hành phẫu thuật. Ảnh: hellerplasticsurgery. Trước khi phẫu thuật, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về những việc bạn nên thực hiện. Vì vậy, hãy bảo đảm rằng bạn sẽ thực hiện theo tất cả các hướng dẫn này để cuộc phẫu thuật cắt mí mắt đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: cloudfront. Mô tả video: Phương Oanh không sợ fan quay lưng vì phẫu thuật thẩm mỹ

Trước khi tiến hành phẫu thuật mí mắt, bạn cần phải khám mắt toàn diện để đánh giá sức khỏe mắt và thị lực của bạn. Ảnh: benhvienvietmy. Việc kiểm tra mắt toàn diện sẽ giúp đánh giá các dấu hiệu sớm của một số tình trạng và rối loạn mắt phổ biến, bao gồm thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, bệnh mắt do tiểu đường, khô mắt và thị lực kém. Ảnh: drjenniferwalden. Không chỉ khám mắt, bạn cũng cần đi khám sức khỏe để bảo đảm rằng sức khỏe của bạn đủ tốt để tiến hành phẫu thuật. Ảnh: lewisplasticsurgery. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe này, bạn có thể sẽ cần lấy mẫu máu và nước tiểu, trải qua các xét nghiệm về tim và phổi,...Ảnh: dailyvanity. Nếu bạn có thói quen hút thuốc lá, bạn sẽ phải ngừng hút thuốc trong vài tuần trước và sau khi phẫu thuật. Ảnh: body-harness. Lý do là vì việc hút thuốc làm tăng nguy cơ gây ra một loại biến chứng trong quá trình phẫu thuật và cản trở khả năng hồi phục của cơ thể sau khi phẫu thuật. Ảnh: verywellhealth. Bên cạnh việc ngừng hút thuốc, bạn cũng nên ngừng sử dụng một số loại thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ phẫu thuật. Ảnh: super169. Lý do là vì một số loại thuốc có thể làm loãng máu của bạn, hoặc có thể gây chảy máu quá nhiều trong quá trình phẫu thuật. Ảnh: istockphoto. Mặc dù phẫu thuật cắt mí mắt là một phẫu thuật đơn giản nhưng bạn vẫn nên nhờ một ai đó đưa bạn đi lại cũng như ở bên bạn sau khi bạn vừa mới tiến hành phẫu thuật. Ảnh: hellerplasticsurgery. Trước khi phẫu thuật, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về những việc bạn nên thực hiện. Vì vậy, hãy bảo đảm rằng bạn sẽ thực hiện theo tất cả các hướng dẫn này để cuộc phẫu thuật cắt mí mắt đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: cloudfront. Mô tả video: Phương Oanh không sợ fan quay lưng vì phẫu thuật thẩm mỹ