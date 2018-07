Muốn hóa điên khi biết chồng ngoại tình với người đáng tuổi mẹ mình

Ngày mới cưới, vợ chồng tôi cãi nhau liên miên, chuyện lớn nhỏ gì cũng bất đồng quan điểm. Nhưng một thời gian sau, tôi bắt đầu quen dần với nhịp sống hôn nhân. Mỗi lần chồng lớn tiếng, tôi đều im lặng, nhẫn nhịn. Gia đình tôi êm ấm gần 3 năm thì mọi chuyện chuyển sang hướng khác.



Khi những đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống của vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn hơn. Anh không có chí tiến thủ nên làm mấy năm vẫn không thể nào thăng chức được. Thời điểm đó công ty anh bắt đầu “thanh lọc nhân sự”, anh là một trong số những nhân viên bị sa thải. Vậy là anh thất nghiệp, mọi gánh nặng đều đổ hết lên đầu tôi. Từ sau khi anh nghỉ làm, hàng tháng có nhiều người đến nhà trông rất bặm trợn. Hỏi ra mới biết anh cờ bạc thiếu tiền nên người ta đến đòi nợ.

Sau khi bỏ đi, anh trở về và hoàn toàn thay đổi thành con người khác - Ảnh minh họa: Internet Tôi rút hết tiền trong sổ tiết kiệm, vay mượn khắp nơi cũng không đủ để anh trả nợ. Giang hồ tìm đến tận nhà đòi chém, đòi giết nếu anh không trả đủ tiền. Vì trốn nợ, anh bỏ nhà đi, mẹ con tôi tìm anh khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích gì. Điện thoại cũng không được, liên lạc với bạn bè anh cũng không xong. Mọi chuyện rơi vào bế tắc, đêm nào tôi cũng không được ngủ yên giấc, sợ người ta đến siết nhà, đòi nợ.

Thời gian sau, anh quay về, có vẻ vui tươi hơn. Anh nói mình kiếm được công việc và trở về để trả nợ. Thấy chồng thay đổi, lòng tôi cũng nhẹ nhàng đôi phần. Nhưng có một điều kỳ lạ là mỗi ngày đi làm về anh đều có một thứ mới. Hôm thì đồng hồ hàng hiệu, ngày thì những bộ đồ đắt đỏ. Anh ngày càng trau chuốt vẻ ngoài của mình hơn. Chồng thay đổi đến mức tôi cũng không nhận ra. Gặng hỏi nhiều lần, anh nói được sếp trọng dụng nên công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi là người hiểu chồng rất rõ, anh không phải kiểu người chăm chỉ, có chí tiến thủ, vả lại còn có máu cờ bạc, sao có thể được sếp tin tưởng?

Tiền nợ trả được hơn 1/3, giang hồ không còn đến hăm dọa như trước nên mẹ con tôi cũng tròn giấc mỗi đêm. Nhưng mọi chuyện chẳng yên bình được lâu. Hôm đó, tôi vừa quẹo xe vào con đường nhỏ dẫn vào nhà mình thì thấy anh bước xuống từ một chiếc xe hơi bóng bẩy. Thái độ hớn hở của anh khiến lòng tôi cảm thấy bất an. Tối đó ngồi ăn cơm, anh cứ cắm cúi bấm điện thoại. Tôi lấy hết can đảm để hỏi anh những gì mình thấy lúc chiều. Anh xua tay nói không phải chuyện của tôi. Nói xong, anh bỏ dở chén cơm đang ăn rồi cầm điện thoại vào phòng. Đêm đó anh quay mặt đi nơi khác, trên tay vẫn cầm điện thoại đến tận khuya. Tôi cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Muốn hỏi anh có chuyện gì xảy ra? Muốn hỏi anh lấy tiền đâu mua điện thoại, đồng hồ, quần áo và trả nợ? Muốn thẳng thắn hỏi anh nhiều thứ nhưng lại không đủ can đảm.

Tôi không có đủ chứng cứ nên không thể nói anh ngoại tình hay làm những chuyện mờ ám. Anh không để mẹ con tôi thiếu thốn gì, anh cũng dành thời đưa mẹ con tôi đi chơi vào cuối tuần. Anh vẫn có mặt ở nhà khi tôi cần. Anh vẫn nhớ những ngày lễ, kỷ niệm của hai vợ chồng. Nhưng chỉ có cách anh xài tiền và hành động của anh rất khác trước đây. Tôi không biết điều gì đã khiến chồng trở nên như vậy?

Trưa hôm đó, tôi sang công ty hẹn anh đi ăn để vợ chồng có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn. Vừa đến trước cổng, tôi thấy anh từ trong đi ra. Thấy tôi, anh có hơi giật mình liền đuổi về, nói có cuộc hẹn với khách hàng không đi cùng tôi được. Tôi vô cùng thất vọng nhưng không thể cản trở công việc của chồng được nên đành ra về. Vừa chạy xe được một đoạn đường, lòng tôi cảm thấy nghi ngờ nên quẹo xe lại.

Đậu xe cách công ty anh vài trăm mét, tôi thấy anh mở cửa xe cho một người phụ nữ trung niên với cử chỉ rất ân cần. Cả hai còn hôn và ôm ấp nhau trước mặt đám đông. Cảnh tượng trước mắt tôi nhòe đi, nước mắt rơi xuống lã chã. Thì ra bấy lâu nay, anh được người khác “nuôi” và mẹ con tôi đang xài tiền của một người phụ nữ khác. Bây giờ tâm trạng tôi rối bời, không biết nên làm gì nữa? Người phụ nữ đó đáng tuổi mẹ anh, sao anh có thể làm những chuyện như vậy được chứ?