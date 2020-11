Món chuối đập nước cốt dừa ở Bến Tre khiến bao người “thương nhớ“

Trong rất nhiều món ngon đặc sản Bến Tre, bạn nhất định không thể bỏ qua món chuối đập nước cốt dừa vô cùng hấp dẫn. Đây là thành quả của sự kết hợp hài hòa đầy tinh tế giữa chuối và dừa, hai loại sản vật nổi tiếng của vùng đất Bến Tre. Món chuối này có tên là "chuối đập" bởi phải dùng vật dụng đập cho quả chuối dẹt ra thì mới thành món ăn. Bạn đừng nghĩ việc đập chuối dễ dàng nhé, bởi chỉ cần thử đập khoảng 5 - 6 quả thì bạn sẽ thấy mỏi nhừ tay ngay. Lý do chuối này khó đập là bởi nguyên liệu làm món chuối đập được chế biến từ những quả chuối còn xanh chứ chưa chín mềm hẳn. Do chuối còn xanh, cứng nên khi đập phải tốn khá nhiều sức. Điều quan trọng làm nên món chuối đập ngon chuẩn vị là khâu chọn chuối. Bởi nếu chọn chuối không khéo thì món chuối đập sẽ quá cứng hoặc quá mềm, thậm chí ăn không còn ngon. Những quả chuối chuẩn nhất để làm món chuối đập là chuối đã già nhưng còn xanh chứ không quá chín. Tức là chuối đã ở giai đoạn còn khoảng 3 - 4 ngày nữa mới chín để ăn được. Những quả chuối này mặc dù ngoài vỏ còn rất xanh nhưng bên trong ruột có độ dẻo nhất định và đã bắt đầu có màu vàng ửng đẹp mắt. Sau đó, chuối sẽ được lột sạch vỏ, vì vỏ chuối còn xanh nên khâu lột vỏ cũng hơi khó khăn. Chuối sau khi được lột vỏ thì sẽ được cho lên vỉ than nướng cháy xém các mặt. Và thường để khâu nướng chuối nhanh hơn và khâu đập chuối dễ hơn thì người ta sẽ cắt đôi quả chuối theo chiều dọc rồi mới cho lên vỉ nướng. Như vậy, cứ một quả chuối thì bạn sẽ có 2 miếng chuối đập ngon lành. Sau khi nướng chuối được khoảng 5 phút thì người bán sẽ cho từng miếng chuối vào túi ni lông và dùng chày đập mạnh. Để đập dẹt miếng chuối này đối với người thành thạo thì cũng phải đập vài lần, còn với người chưa từng đập thì cũng phải 5 - 6 lần hoặc hơn thì miếng chuối mới dẹp như ý. Sau đó, người bán sẽ tiếp tục cho từng miếng chuối đã đập dẹt lên vỉ than nướng tiếp cho đến khi chín vàng đều cả 2 mặt chuối. Công đoạn nướng chuối cuối cùng này rất quan trọng và đòi hỏi phải thật khéo để chuối không bị cháy xém mất ngon. Đặc biệt, một thành phần không thể thiếu để làm nên món chuối đập ngon đó chính là phần nước cốt dừa rưới lên bạn nhé. Nước cốt dừa ở đây được làm từ loại ngon chuẩn không thể diễn tả bằng lời. Dừa nạo đủ độ béo rồi cho lên bếp đun sôi, bỏ thêm một ít bột năng để tạo độ sánh đặc, ngoài ra người bán còn cho thêm đường, muối vừa ăn cùng một ít hành lá xanh để tạo mùi thơm. Miếng chuối đập nướng vẫn còn nóng hổi dẻo dẻo, dai dai lại có thêm độ bùi ngọt đặc biệt được chấm với nước cốt dừa béo ngon, ngọt ngọt, mặn mặn thì đúng là ngon không thể tả.Chuối đập nước cốt dừa Bến Tre phù hợp ăn xế giữa buổi. Chiều chiều trời mát, được ngồi bên dòng sông, dưới tán dừa xào xạc, ăn một đĩa chuối đập nước cốt dừa thì không gì tuyệt bằng. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn: VTV Review.

