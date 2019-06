Lý do TPBVSK siro Halucan Kids của Công ty Dược Hadico bị cảnh báo?

Theo thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm, thời gian vừa qua trên các website medico.com.vn, shopee.vn, muachung.vn có quảng cáo sản phẩm TPBVSK siro Halucan Kids vi phạm quy định quảng cáo. Cụ thể, sản phẩm được quảng cáo công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Sản phẩm TPBVSK siro Halucan Kids bị cảnh báo này do Công ty Cổ phần Dược Hadico (Địa chỉ: Lô E18 Khu đấu giá quyền sử dụng đất, xã Tân Triều, quận Thanh Trì, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đã mời công ty lên làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro Halucan Kids đang quảng cáo trên các website này không phải do Công ty Cổ phần Dược Hadico thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên website này.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, sản phẩm TPBVSK siro Halucan Kids được quảng cáo trên nhiều trang web với tên gọi sản phẩm Siro tăng cường miễn dịch Halucan Kids, có công dụng: Bổ sung kháng thể tự nhiên, tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch cho cơ thể trẻ em có sức đề kháng kém, bị suy giảm miễn dịch do phải sử dụng thuốc; Bổ sung lysine, vitamin và khoáng chất cần thiết giúp trẻ ăn ngon miệng, hấp thu tốt chất dinh dưỡng, giúp phát triển cơ thể khỏe mạnh; Giúp hỗ trợ điều trị một số trường hợp do suy giảm miễn dịch gây nên: nhiễm khuẩn, virus cúm, viêm đường hô hấp.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro Halucan Kids tại website nêu trên.