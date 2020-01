Lý do quảng cáo TPBVSK Tinh sâm nhung bổ thận Dược liệu TW1 bị cảnh báo?

(Kiến Thức) - Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đưa ra cảnh báo về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tinh sâm nhung bổ thận Dược liệu TW1 trên một trang web có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua trên trang: https://dongynguyenvanlieu.com/sam-nhung-bo-than-tw1 có quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tinh sâm nhung bổ thận Dược liệu TW1 vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.



Cụ thể, trang https://dongynguyenvanlieu.com/sam-nhung-bo-than-tw1 có quảng cáo: “Sâm nhung bổ thận TW1 giúp hỗ trợ: bổ thận, tráng dương, mạnh gân cốt, giảm nguy cơ mãn dục nam và tăng cường sức khỏe sinh lý cho nam giới.

Sâm nhung bổ thận TW1 giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng đau lưng, mỏi gối do mãn dục nam”.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tinh sâm nhung bổ thận Dược liệu TW1.

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tinh sâm nhung bổ thận Dược liệu TW1. Ảnh: https://dongynguyenvanlieu.com/sam-nhung-bo-than-tw1.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tinh sâm nhung bổ thận Dược liệu TW1 do Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, (địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đã mời công ty lên làm việc, tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên đang quảng cáo trên trang https://dongynguyenvanlieu.com/sam-nhung-bo-than-tw1/ không phải do Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng nên không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.