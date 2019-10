Lý do kinh khủng sau việc bạn cho vay 200 triệu xúi tôi ly hôn

Khi tôi còn băn khoăn lưỡng lự không biết có nên ly hôn hay không, chính Ngọc là người đã khuyên tôi nên chấm dứt tất cả. Cô ta thậm chí còn đưa tôi 200 triệu, bảo là cho mượn để lấy vốn làm ăn, mạnh dạn bỏ chồng.

Cho đến bây giờ, ngồi ngẫm lại những gì đã xảy ra trong một năm qua, tôi thực sự hối hận vô cùng. Tôi đã quá ngờ nghệch để rồi mất đi tất cả, để bị lừa phỉnh và biếu không chồng mình cho kẻ khác. Chuyện duyên phận vợ chồng, không ở được với nhau, tôi cũng cam chịu. Nhưng đằng này, tôi đã bị chính bạn thân của mình lừa gạt cướp chồng.

Tôi kết hôn cách đây 10 năm. Vợ chồng tôi có với nhau 2 cô con gái vô cùng xinh xắn. Thế nhưng việc các cháu ngoan, học giỏi dường như vẫn chưa làm thỏa mãn khao khát của gia đình chồng tôi. Họ mong muốn tôi đẻ một đứa con trai để “mát mặt” với mọi người. Không phải tôi không cố gắng, nhưng lần có chửa thứ 3 sau đó tôi bị chửa ngoài dạ con, phải trải qua một cuộc phẫu thuật nghiêm trọng và không còn khả năng sinh nở thêm nữa.

Chỉ vì quá nông nổi, tôi đã tự mình đánh mất hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Tôi cũng đã không nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này vì giờ lực bất tòng tâm. Tôi cố gắng nuôi dạy các con cho tốt để khiến bố mẹ chồng và chồng vui lòng. Về mặt tình cảm, tôi cũng nỗ lực để vun vén, chiều chồng, chăm sóc từng chút một…

Tôi có bạn thân là Ngọc. Cô ấy cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân. Cuộc hôn nhân của Ngọc kết thúc chóng vánh sau 2 năm, giữa họ còn chưa có con. Ngọc đẹp lên rất nhiều kể từ khi bỏ chồng. Cô ấy sống vui vẻ, tự tin, lại có duyên khi nói chuyện nên cũng có khá nhiều đàn ông thích. Có đôi lần tôi động viên bạn tái hôn, cô ấy chỉ cười bảo: “Chưa gặp người phù hợp, đã từng đổ vỡ một lần nên giờ muốn lựa chọn cho kỹ lưỡng rồi mới dám đi bước nữa”.

Sau gần 10 năm chung sống, cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu rạn nứt khi tôi phát hiện ra chồng mình có bồ. Linh cảm của một người phụ nữ khiến tôi nhận ra những điều đó. Tôi thấy anh hay tủm tỉm cười khi nhắn tin, ăn mặc bảnh bao, chải chuốt hơn… Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với chồng và đớn đau thay, anh cúi đầu thừa nhận. Anh bảo bị hấp dẫn bởi người phụ nữ đó, anh thấy nhớ nhung cô ấy và lâu lắm rồi mới tìm lại được thứ cảm xúc yêu đương như thời trai trẻ. Anh xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương, anh nghĩ đó là một chút say nắng. Chồng tôi nói cho anh thêm một chút thời gian để tự thoát ra khỏi mớ cảm xúc đó. Anh tuyệt nhiên không nói cho tôi biết người ấy là ai. Và tôi vì sĩ diện, vì đau khổ… cũng không muốn truy đến cùng.

Cái cảm giác này nó đau lắm, nó đau hơn việc tận mắt bắt gặp chồng mình ngủ với người đàn bà khác. Bởi vì tôi nhận thấy rõ anh đang yêu cô ả đó chứ không phải là mối quan hệ thỏa mãn nhu cầu thể xác. Với môt người vợ mà nói, điều đó quá tổn thương.

Tôi tìm tới Ngọc để giãi bày tâm sự, tôi khóc rất nhiều. Ngọc nói với tôi rằng tốt nhất là nên ly hôn, không thể trông đợi một người đàn ông đã thay lòng bởi lẽ dù có cố gắng thì anh ta cũng vẫn tơ tưởng tới người đàn bà đó mà thôi. Ngọc còn nói nếu anh ta chỉ ngoại tình thể xác thì lại dễ tha thứ, còn đằng này là anh ta hết yêu tôi rồi. Cố giữ thì cũng chỉ là sống bên một cái xác không hồn, như thế là tự hành hạ và dày vò mình cả đời.

Giữa cái lúc đầy đau khổ và căm hận khi mình toàn tâm toàn ý yêu chồng mà chồng lại yêu người đàn bà khác, tôi thấy lời Ngọc nói câu nào cũng đúng. Tôi hận anh ta khi đã làm tôi khốn khổ thế này. Ngọc còn bảo, tôi lại chỉ đẻ được 2 cô con gái, những thứ tôi có trong tay để giữ chân chồng dường như quá mong manh. Chi bằng tự giải thoát cho mình, ra đi trong tâm thế ngẩng cao đầu để anh ta phải xấu mặt.

Khi tôi còn băn khoăn, lưỡng lự vì lo sợ bản thân mình sẽ không thể nuôi được 2 con sau khi ly hôn, Ngọc tìm đến đưa cho tôi 200 triệu, bảo cứ giữ lấy, lo làm ăn, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Tôi đã khóc và ôm lấy bạn mình. Lúc đó tôi đã nghĩ mình không may mắn trong hôn nhân nhưng bù lại có được người bạn chí cốt như Ngọc. Tôi đâu có ngờ…

Tôi quyết định ly hôn bất chấp sự khuyên can của bố mẹ hai bên gia đình. Mọi người nói chồng tôi dù sao cũng chưa đến mức trai gái lăng nhăng, anh ấy vẫn tôn trọng vợ con, sao phải vì chút cảm xúc ghen tuông mà ly hôn. Nhưng tôi nằng nặc làm theo ý mình. Ngọc luôn nói với tôi hạnh phúc là do mình tự quyết chứ tư tưởng của người già muôn đời là không bao giờ dám bỏ chồng. Tôi tuyên bố với hai nhà sẽ không bao giờ tha thứ vì chồng tôi ngoại tình. Gặp ai, hỏi về lí do ly hôn tôi cũng đều thẳng thắn nói vì chồng tôi phản bội.

Thái độ đó của tôi khiến anh cay cú, mất thể diện và cũng không còn muốn níu kéo. Khi tôi đưa đơn ly hôn, anh ký roẹt một cái. Anh thậm chí còn thuê luật sư hỗ trợ để làm thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể, không tiếc tiền để sớm chấm dứt cuộc hôn nhân của tôi với anh. Khi anh cạn tình đến vậy tôi lại càng tin lời Ngọc nói là đúng: Đàn ông khi hết yêu phũ phàng, tàn nhẫn quá!

Chỉ hơn 1 tháng sau, chúng tôi đã xong xuôi mọi thủ tục. Tôi lôi 2 con ra ngoài, đi thuê nhà trọ sống và chạy ngược chạy xuôi để tính kế sinh nhai, kinh doanh thứ gì đó kiếm tiền nuôi con. Trong lúc tôi bận bù đầu, tối tăm mặt mũi thì chưa đầy 3 tháng sau, tôi nghe tin chồng cũ… tái hôn. Tôi đau đớn và căm phẫn lắm, anh ta đúng là quá bỉ ổi. Dù cho anh ta có yêu người khác thì tại sao phải nhanh tới như vậy như một cách chơi khăm lại tôi.

Trước ngày cưới 1 tuần, chồng cũ có tìm đến tôi để mời cưới. Tôi chết điếng người khi nhìn thấy tên cô dâu trên tấm thiệp. Nó là Ngọc – chính xác là Ngọc, cô bạn thân của tôi, người đã xúi tôi bỏ chồng để “sống mà không khổ sở vì chồng ngoại tình”. Thì ra, mọi thứ đều là kế hoạch của cô ta.

Cô ta đã mồi chài khiến chồng tôi thích thú, si mê. Trong cái lúc anh còn day dứt về việc có lỗi với tôi, hoàn toàn không có ý định bỏ vợ thì cô ta lại tác động vào tôi để tôi nằng nặc đòi bỏ chồng. Nghe chồng cũ nói, bố mẹ anh đã rất ủng hộ mối quan hệ này vì cho rằng cả hai cùng lớn tuổi, cưới sớm còn tính chuyện sinh con. Ông bà mong có đứa cháu trai nối dõi nên Ngọc lại càng được chào đón. Chỉ đúng 3 tháng sau khi tôi ly hôn thì họ đã chính thức làm đám cưới. Vậy là tôi đã ngu ngốc biếu không chồng cho cô ta.

Thậm chí, khoản tiền 200 triệu mà cô ta cho tôi vay, Ngọc nhắn tin cho tôi xin lại trước ngày cưới. Cô ta nói lời xin lỗi nhưng bảo rằng họ đến với nhau khi tôi đã ly hôn, cô ta hoàn toàn không cướp chồng tôi. Khi biết vợ mới đòi tiền, chồng cũ của tôi đã đứng ra trả toàn bộ, để tôi có vốn đó làm ăn. Anh nói đó là trách nhiệm anh làm vì các con.

Ngày chồng cũ tái hôn, đón bạn thân của tôi về sống trong ngôi nhà khang trang, nơi có bố mẹ chồng vui vẻ chào đón, tôi ôm các con mình trong căn nhà trọ chật hẹp và… khóc như mưa.