Dàn nữ sinh Việt khiến dân tình “sốc“: Người uống 40 viên paracetamol, kẻ mất tích

Mở màn cho việc dàn nữ sinh Việt gặp nạn thời gian qua đó là cô gái 13 tuổi, ngụ tại Tiền Giang, nhập viện trong tình trạng lừ đừ, nôn ói, chóng mặt, mạch nhanh, tay chân lạnh vì uống 40 viên paracetamol. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến hành động dại đột của nữ sinh 13 tuổi đến từ Tiền Giang là do cảm thấy buồn khi xin đi nối tóc nhưng cha không đồng ý. Sau ba ngày điều trị tích cực, tăng thải và truyền thuốc giải độc tính Paracetamol, tình trạng của nữ sinh cải thiện dần, men gan giảm đáng kể. Tối 14/8, một số người đi đường qua khu vực cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) phát hiện một xe máy cùng đôi dép trên thành cầu. Một số nhân chứng cho biết, khoảng thời gian trên, cô gái trẻ điều khiển xe trên cầu Vĩnh Tuy rồi dừng lại và nhảy xuống sông Hồng tự tử. Theo tìm hiểu được biết, nạn nhân vụ nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử có tên là H. sinh năm 2001 hiện trú tại 19 phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội). Theo chia sẻ của bố nữ sinh tên H. cho biết, sau khi kết thúc 3, con gái ông có xin đi bán quần áo để kiếm thêm thu nhập. Về chuyện tình cảm của con gái, người cha này cho biết, H. và bạn trai học cùng lớp cấp 3 có quan hệ yêu đương một thời gian. Tối 12/7, nữ sinh tên Vân Anh ( trú tại thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) bỗng dưng mất tích sau khi xin phép gia đình đi tổ chức sinh nhật ở thị trấn Chờ (Yên Phong). Cho đến ngày 15/8, anh Nguyễn Đức Minh, bố của nữ sinh tên Vân Anh cho biết, con gái anh đã mất tích gần 1 tháng nay, dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin gì khiến gia đình rất lo lắng. Người bố của Vân Anh nói thêm, ở nhà con gái anh chăm chỉ, làm mọi việc, nấu cơm, rửa bát, chăm em cho bố mẹ đi làm, nói chung việc nhà rất đảm đang. Nhưng ở trường thì nữ sinh này hơi nghịch, hơn nữa học lực lại kém. Khi cô gái này đang học dở lớp 11 thì gia đình buộc phải cho nghỉ. Trưa ngày 13/8, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), nữ sinh tên Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998) đã bỗng dưng mất tích trước giờ lên máy bay cùng gia đình trở về quê thăm bà nội ốm. Sự việc ngay lập tức được các đơn vị chức năng vào cuộc và chỉ sau thời gian ngắn đã phát hiện, nữ sinh 9X này đi cùng 1 người đàn ông lạ mặt rời khỏi sân bay trên chiếc taxi và đến đoạn đường Võ Chí Công thì xuống và đi nơi khác. Nhưng sau đó 2 ngày tìm kiếm, chính cô gái này đã liên lạc với gia đình và cho biết mình đang ở tại Khánh Hòa. Theo chia sẻ từ gia đình Trà My, người thân đã vào Khánh Hòa để đón nữ sinh 9X này về và đại diện Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị đã nhận được kết luận về vụ việc trên.

