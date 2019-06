Lưu ý "vàng" trước khi sử dụng thuốc bổ kẻo nguy hại sức khỏe

Không cần dùng thực phẩm chức năng nếu bạn hoàn toàn khỏe mạnh: Nếu phải dùng bất cứ loại thuốc nào, hãy tìm một lý do chính đáng. Theo các chuyên gia y tế, khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh, bạn không cần uống bất cứ loại thực phẩm chức năng nào, bởi thực phẩm chức năng vẫn là một loại thuốc. Nó sẽ ít nhiều tác động đến cơ thể của bạn. Cân nhắc khi uống thực phẩm chức năng hoặc thuốc bổ: Khi muốn uống bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào, bạn cần cân nhắc kỹ càng, giữa lợi ích và nguy cơ đối với cơ thể. Hãy nhớ rằng, bạn có thể bổ sung dưỡng chất qua thực phẩm với chế độ ăn uống hợp lý, khoa học. Bắt đầu với liều lượng dành cho trẻ em:Khi uống thuốc bổ, bạn nên bắt đầu với liều lượng thấp, để thuốc phát huy tác dụng chậm, từ từ. Điều này còn giúp bạn tránh bị hội chứng ruột kích thích do uống các loại thuốc bổ sung. Không phải cứ thuốc đắt mới tốt: Hầu hết các loại thuốc bổ và thực phẩm chức năng đều được bán với giá thành khá cao. Tuy nhiên, chưa chắc nó đã tốt hơn những loại thuốc bổ sung có hoạt chất tương tự nhưng giá thành thấp hơn. Xem xét nhãn thuốc trước khi mua: Khi mua bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào, bạn cần xem xét kỹ nhãn bao bì và hướng dẫn sử dụng thuốc. Bởi trong hướng dẫn sử dụng bao giờ cũng có khuyến cáo với người dùng, như thuốc có dùng cho người bệnh tim, người đang mang thai, trẻ em hay ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần hay không... Tham khảo ý kiến giữa bác sĩ và dược sĩ: Đối với những người có thói quen tự mua thuốc về dùng, họ thường chỉ hỏi dược sĩ về tác dụng của thuốc và tự dùng mà không hỏi ý kiến của bác sĩ. Điều này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng. Dùng thuốc với thực phẩm: Nhiều nghiên cứu cho thấy, tác dụng phụ phổ biến nhất khi sử dụng thuốc bổ sung hay thực phẩm chức năng là rối loạn dạ dày. Do vậy, tốt nhất là bạn nên uống thuốc trong hoặc ngay sau bữa ăn đểdễ hấp thu thuốc vào cơ thể thông qua dịch vị dạ dày và thức ăn.

