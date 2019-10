Loạt thực phẩm quen thuộc có tác dụng tránh thai tự nhiên ít người biết

Cà rốt không chỉ giàu carotene, vitamin và các thành phần dinh dưỡng khác có lợi cho cơ thể mà nó còn có tác dụng tránh thai. Ảnh: jessicagavin. Nghiên cứu của các chuyên gia Mỹ cho thấy, phụ nữ sau khi ăn nhiều cà rốt, lượng lớn carotene khiến họ bị tắc kinh và cưỡng chế chức năng rụng trứng bình thường của buồng trứng. Ảnh: organicfacts. Do đó, cà rốt là loại củ dùng để tránh thai sau sinh an toàn. Ảnh: sndimg. Bên cạnh cà rốt, tỏi là loại gia vị quen thuộc giúp món ăn trở nên thơm ngon hơn. Đây cũng được xem là “vị cứu tinh” giúp các cặp vợ chồng tránh thai sau sinh. Ảnh: abelandcole. Nam giới nếu ăn nhiều tỏi có thể làm giảm tinh trùng, ngăn tinh trùng xâm nhập vào tử cung tiếp xúc với trứng. Ảnh: webmd. Đồng thời, tỏi còn có tác dụng thu ngắn thời gian sống của tinh trùng khi ở trong cơ thể nữ giới. Ảnh: editorchoice. Chính vì vậy, tỏi có tác dụng tránh thai sau sinh khá an toàn mà mang lại hiệu quả cao. Ảnh: bustle. Ít ai biết rằng đậu phụ có hiệu quả cao không kém các loại thuốc tránh thai khẩn cấp khác. Ảnh: jessicagavin. Lý do là vì đậu phụ có tác dụng làm suy giảm tinh trùng, không cho tinh trùng tiếp xúc với trứng và làm giảm chức năng hoạt động của dương vật. Ảnh: wandercooks.

