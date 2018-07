Loạt bikini cạp cao siêu yêu cho nàng béo tự tin đi biển ngày hè

Bikini cúp ngang cạp cao

Bikini cạp cao cúp ngang không chỉ tạo vẻ ngoài cổ điển mà còn giúp ngực chị em thêm đầy đặn và quyến rũ hơn. Đây là lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng thích sự phá cách và trẻ trung. Bikini nơ

Bikini gắn nơ không chỉ giúp bạn gái khéo léo che khuyết điểm mà còn tăng thêm phần nữ tính và gọn gàng. Bikini thể thao

Bikini thể thao được lòng nhiều tín đồ thời trang khó tính. Kiểu bikini này khá kín đáo những vẫn mang vẻ quyến rũ và trẻ trung cho chị em. Bikini in hoa

Với những cô gái yêu thích phong cách hơi hướng hoài cổ, bikini in hoa nhẹ nhàng, nữ tính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Bikini cut-out

Bikini cut-out vừa tôn dáng vừa toát lên sự quyến rũ hết nấc cho phái đẹp. Những cô nàng quyến rũ chắc chắn không thể bỏ qua kiểu áo tắm này. Bikini đan móc

Đây chính là một trong những item hoàn hảo dành cho bạn. Bikini đan móc mang nét đẹp cổ điển và tạo nên vẻ gợi cảm cho chị em. Bikini sáng màu

Chỉ cần diện bikini sáng màu cũng đủ giúp bạn nổi bật giữa vùng biển xanh cát trắng rồi. Bikini in lá

Bộ bikini in lá này tôn lên vóc dáng nóng bỏng cho phái đẹp trong ngày hè đầy nắng và gió. Bikini sọc

Bộ bikini sọc đen trắng đơn giản chưa bao giờ thôi lỗi mốt. Kiểu bikini này mang lại vẻ trẻ trung và không kém phần bắt mắt. Bikini ren

Bikini ren luôn là sự lựa chọn hoàn hảo tôn lên vẻ quyến rũ và sang trọng cho phái đẹp.

