Hoảng hồn những ca biến chứng kinh hoàng vì phun xăm môi hỏng

Làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu với đối với chị em phụ nữ, thế nhưng, việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín và chất lượng thì không phải ai cũng may mắn chọn đúng. Rất nhiều chị em phải ngậm trái đắng khi nhìn thấy thành quả sau nhiều giờ chịu đau đớn… chỉ vì làm đẹp. Những hình ảnh phun xăm môi hỏng của một cô gái khiến ai cũng khiếp sợ bởi đôi môi sưng như trái ớt. Sau khi tìm đến một cơ sở xăm môi, cô gái nhận về đôi môi sưng tều, màu môi đỏ chót, bóng nhưỡng khiến gương mặt cô mất cân đối, trở nên xấu xí hơn lúc ban đầu. Đôi môi sưng tều sau khi xăm khiến nhiều người cảm thông nhưng vẫn không thể nhịn cười. Không biết những ngày sau đó, đôi môi này của cô gái có bớt sưng, có trở lại xinh đẹp hay không nhưng quả thật, nhìn đôi môi khi mới xăm này, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Trên thực tế, có rất nhiều hình ảnh xăm môi thất bại tương tự đã xảy ra. Trước đó, mạng xã hội từng chia sẻ những trường hợp xăm môi hỏng khiến nhiều người ngao ngán. Những trường hợp xăm môi bị hỏng có thể do lựa chọn cơ sở làm đẹp không uy tín, chuyên viên phun xăm không có nhiều kinh nghiệm, tay nghề còn non yếu sẽ khó xử lý tạo được màu môi, viền môi và đường nét dáng môi thẩm mỹ và tự nhiên. Các tiêu chuẩn để xăm môi đẹp đòi hỏi kỹ thuật viên phải có chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật phun, xăm, hiểu rõ về nhân tướng học.. Rất nhiều trường hợp xăm môi hỏng khiến môi không đều màu, viền môi bị lệch, màu xăm biến đổi không được như màu mực gốc đã chọn. Một trong những nguyên nhân nguy hiểm nhất gây nên tình trạng môi xăm bị hỏng, sưng tấy và thậm chí là hoại tử chính là do dị ứng với mực xăm. Nếu sử dụng mực xăm đểu có nguồn gốc Trung Quốc, mực xăm rẻ tiền chứa hóa chất độc hại được các cơ sở thẩm mỹ quy mô nhỏ sử dụng vì tham lợi nhuận, người dùng sẽ gặp phải những nguy cơ bị xăm môi hỏng và có thể ảnh hưởng đến hình dáng môi nếu tình trạng nhiễm trùng nặng do không giữ vệ sinh và được điều trị kịp thời. Sử dụng các loại mực xăm chất lượng từ châu Âu, hoặc các sản phẩm chiết xuất thảo mộc tự nhiên sẽ ít khả năng dị ứng hơn. Đối với trường hợp xăm môi bị dị ứng, tình trạng da môi bị dị ứng mực xăm có thể kéo dài vài ngày, vài tuần thậm chí vài tháng khi lớp da bị bong tróc và sưng tấy, có nguy cơ cao bị viêm và mưng mủ.

