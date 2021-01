Gu thời trang nóng bỏng của Á hậu hở bạo trên sóng truyền hình

Dự 1 lễ trao giải gần đây trong vai trò MC, Kiều Loan thu hút sự chú ý nhờ bộ đầm cánh sen rực rỡ, khoe vòng 1 lấp ló, căng tràn. Thiết kế giúp người đẹp sinh năm 2000 khoe trọn vóc dáng hơn người cùng làn da đẹp không tì vết. Tuy nhiên, chi tiết ép chặt, đẩy cao vòng một tôn vẻ sexy lại khiến Á hậu hở bạo trên sóng truyền hình, được cho là không phù hợp. Ở một số khung hình, sự cố trang phục khiến cử động của Á hậu khiến khán giả hồi hộp, nín thở bởi chỉ cần sơ ý là vòng 1 của cô nàng có thể “xổ” ra bất cứ khi nào. Trước khi gây tranh cãi với trang phục hở bạo trên sóng truyền hình, Kiều Loan từng là gương mặt quen thuộc. Cô là chủ nhân ngôi vị Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Dấn thân showbiz khi còn là sinh viên song không vì thế Kiều Loan mờ nhạt so với các mỹ nhân khác. Xuất hiện tại các sự kiện, cô luôn chọn cho mình những bộ cánh sexy, có những chi tiết cut out giúp khoe trọn thân hình chuẩn chỉnh. Bằng cách lên đồ tinh tế, ngay cả với đồ xuyên thấu, Kiều Loan cũng không dễ dàng bị “phản chủ”. Xuất hiện tại các sự kiện, cô luôn chọn cho mình những bộ cánh sexy, có những chi tiết cut out giúp khoe trọn thân hình. Theo đuổi hình ảnh sexy, những chiếc đầm khoe lưng trần thường xuyên được Á hậu sinh năm 2000 ưu ái. Những bộ đầm khoe vai trần không ít lần được người đẹp Quảng Nam chưng diện. Cô cũng không ngại khoe hình ảnh mặc bikini. Gợi cảm hút mắt là vậy, rời thảm đỏ, Kiều Loan lại sở hữu gu ăn mặc giản dị bất ngờ. Thay vì những bộ cánh xẻ sâu hun hút, cô nàng 10X thân thiện với áo phông. Áo phông, quần jean được Kiều Loan chọn mặc khi đi làm từ thiện cũng như các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Ảnh: FBNV, Internet. Mời độc giả xem video: Bất ngờ màn lột xác 5 thảm họa mặc xấu thành biểu tượng thời trang. Nguồn: Yannews.

