“Giải mã” trứng gà đen Nhật Bản giúp trường thọ, giá 200.000đ/quả

Thời gian gần đây, một hệ thống kinh doanh trái cây, thực phẩm xách tay có trụ sở ở TP.HCM giới thiệu loại trứng gà đen Nhật (Kuro tamago) với giá bán 790.000 đồng/bịch gồm 4 trứng. Trung bình, mỗi quả trứng có giá gần 200.000 đồng. Trứng gà đen Nhật Bản được đưa về Việt Nam theo đường hàng không, đây đều là trứng loại 1, là đặc sản của vùng Owakudani ở Nhật Bản. Chúng còn được gọi là trứng trường thọ. Người dân địa phương đồn đoán rằng chỉ cần ăn 1 quả là có thể kéo dài thêm 7 năm tuổi thọ. Những quả trứng gà được luộc trong suối nước nóng tự nhiên, lưu huỳnh có trong nước khiến cho vỏ trứng bị nhuộm đen như than. Thông thường người ta không bán lẻ từng quả mà bán theo túi, 1 túi có 5 quả, nếu ăn hết 5 quả có nghĩa là bạn có thêm 35 năm cuộc đời.Quả trứng gà đen ngoài màu sắc kì lạ ở phần vỏ thì hương vị cũng không có gì nổi bật nhưng lại chứa đựng nhiều dưỡng chất do được đun sôi trong suối nước nóng tại thung lũng Owakudani. Để thưởng thức được quả trứng này không phải là chuyện dễ dàng vì quá trình luộc trứng rất kỳ công. Kuro tamago được đun sôi khoảng 1 giờ trong suối nước nóng 80 độ C và sau đó được hấp thêm khoảng 15 phút nữa ở 100 độ C. So với trứng gà bình thường thì trứng gà đen thật sự có nhiều điểm đặc biệt. Nhờ làm chín từ dòng nước trong suối nên trứng nhiều dinh dưỡng hơn trứng thường. Tuy nhiên, chưa ai có thể khẳng định chắc chắn rằng trứng có khả năng tăng tuổi thọ. 7 năm tuổi thọ mà quả trứng mang đến cho người ăn dường như chỉ là mộng tưởng của người dân nhằm thu hút khách du lịch. Sau khi mua xong, mọi người sẽ phát hiện ra bên trong những quả trứng đen này giống hệt trứng gà luộc bình thường, chỉ có khác là lớp vỏ màu đen bên ngoài, hương vị cũng không có gì đặc biệt. Người ta khuyến cáo mọi người không nên ăn cùng lúc 5 quả trứng, nó sẽ gây tác dụng phụ chẳng hạn như khó tiêu. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Giải Mã Quán Chè Gần Một Thế Kỷ Đông Khách Nhất Hà Nội". Nguồn: Món Ngon Yan Food.

