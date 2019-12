Gã trai trộm đồ, cưỡng bức cụ bà 76 tuổi: Bệnh hoạn hay...sở thích độc?

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã bắt và tạm giữ hình sự đối với Lê Công Nam (31 tuổi, trú tại thôn Ngọc Quế 5, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi tội hiếp dâm và cướp tài sản xảy ra ngày 15/12 tại nhà bà P. T. T (76 tuổi, trú cùng thôn).

Tại Công an huyện Quỳnh Phụ, Lê Công Nam đã khai nhận về việc biết bà T tuổi cao sức yếu, lại đang sống một mình nên đêm ngày 15, rạng sáng 16/12 đã lẻn vào nhà cụ T để trộm, cướp tài sản. Khi bị bà T phát hiện, Nam đã đánh bà T, sau đó cướp 400 nghìn đồng và 1 bình ga. Chưa dừng lại ở đó, thú tính nổi lên, Nam còn thực hiện hành vi đồi bại là cưỡng hiếp cụ bà 76 tuổi này.

Ảnh minh họa: Internet

Hành vi đồi bại, mất nhân tính này của Nam đáng bị toàn xã hội lên án. Các vụ việc hiếp dâm người lớn tuổi không chỉ trên thế giới mà ở Việt Nam cũng từng xảy ra không ít, thậm chí có trường hợp kẻ thủ ác còn sẵn sàng giết chết nạn nhân hòng thoát tội.

Cá biệt có trường hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh từng bắt giữ để điều tra hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Văn An (SN 1991) trú tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có hành vi hiếp dâm bà hang xóm 64 tuổi. Trước đó An từng hai lần ngồi tù vì hành vi hiếp dâm các phụ nữ lớn tuổi khác.

Bố của đối tượng An cho hay, trong lần bị bắt đầu tiên, cơ quan công an có thực hiện giám định tâm thần cho An và kết luận hắn bị mắc chứng “Rối loạn chức năng thần kinh tình dục”.

Với các đối tượng phạm tội hiếp dâm người già, phụ nữ có tuổi, thậm chí những người đáng tuổi bà của chúng, dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi đồi bại, bệnh hoạn này; có người thể hiện sự ghê tởm trước “sở thích…độc” của chúng.

Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ bệnh học tâm thần, các chuyên gia cho rằng những hành vi này là một dạng biểu hiện của chứng lệch lạc tình dục, được y học xếp vào dạng bệnh lý tâm thần.

Theo các nghiên cứu, lệch lạc tình dục có đến 780 loại bệnh khác nhau, rất phức tạp. Các nhà tâm thần học Hoa Kỳ xếp các lệch lạc tình dục vào nhóm rối loạn nhận dạng giới tính. Mỗi biểu rối quặc loạn kỳ được xếp là một loại rối loạn riêng. Trong đó ái lão là một chứng lệch lạc đối tượng. Ở những người mắc hội chứng này, đối tượng tình dục mà họ hướng đến là người già, không do nguyên nhân lợi dụng vật chất hay lý do khác.

Nguyên nhân gây lệch lạc tình dục thường do rối loạn quá trình phát triển tâm lý trong thời thơ ấu: Từng bị lạm dụng tình dục hoặc trẻ bắt chước hành vi lệch lạc này từ người lớn, từ phim ảnh. Ngoài ra, trong một số trường hợp, người ta thấy có các bất thường về hormon, nhiễm sắc thể... Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy 74% số người bị lệch lạc tình dục có rối loạn hormon, 27% có dấu hiệu tổn thương thần kinh, 24% có rối loạn gene.

Việc điều trị lệch lạc tình dục chủ yếu là tâm lý liệu pháp và phối hợp với thuốc khi cần thiết. Với liệu pháp phân tâm, thầy thuốc sẽ giúp người bệnh hiểu được các động lực và hoàn cảnh gây ra bệnh, đặc biệt là giúp bệnh nhân nhận thức được các sự kiện hàng ngày nào gây kích thích, tác động khiến họ thực hiện các xung động.

Có một thực tế là trong xã hội những bệnh nhân có biểu hiện lệch lạc tình dục ít được phát hiện cho đến khi họ gây ra các hành vi sai trái, làm rối loạn xã hội. Khi đó, người bệnh chỉ nhận được sự kỳ thị nặng nề về khía cạnh đạo đức và tâm lý người bệnh. Vì vậy, khi thấy bản thân có các biểu hiện bất thường về hành vi tình dục, người bệnh nên “dũng cảm” đi khám sớm để điều trị kịp thời.