Đi bơi về, cần làm ngay những điều này để bảo vệ sức khỏe

Tất cả các bể bơi dù được thường xuyên thay nước cũng đều chứa clo và rất nhiều vi khuẩn, bụi bẩn có hại. Chính vì vậy, khi bơi xong, bạn nên tắm rửa sạch sẽ ngay lập tức để loại bỏ bụi bẩn cũng như các chất tẩy rửa bám trên da và tóc. Ảnh: ex-cdn. Tắm gội sạch sẽ là việc cần chú ý sau khi bơi sẽ giúp bạn ngăn ngừa được tình trạng kích ứng da cũng như các nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm. Ảnh: viemlotuyen. Bên cạnh việc tắm gội, bạn cũng nên vệ sinh tai cho sạch sẽ. Ảnh: hellobacsi. Lý do là vì tai là bộ phận dễ bị nhiễm khuẩn nhất khi bạn bơi. Nếu để nước ở bể bơi vào tai mà không rửa sạch có thể gây viêm tai giữa và một số bệnh khác về tai. Ảnh: beboidep. Ngoài ra, bạn cũng nên vệ sinh mắt sau khi bơi vì đây cũng là bộ phận dễ bị viêm nhiễm nếu nguồn nước bể bơi không được đảm bảo. Ảnh: healthplus. Bạn nên tra thuốc rửa mắt sau mỗi lần bơi để loại bỏ các vi khuẩn trong mắt sau khi bơi. Ảnh: nhathuocsuckhoe. Bên cạnh tai và mắt, bạn cũng nên đánh răng sau khi đi bơi nếu chẳng may có uống phải nước bể bơi. Ảnh: thethaohcm. Lý do là vì những hóa chất trong nước bơi có thể hủy hoại men răng của bạn nếu chúng bám lâu trong răng miệng của bạn, đồng thời gây ra mùi hôi khó chịu. Ảnh: myphambachlien. Đặc biệt, khi bạn bơi trong nước sẽ khiến các vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vùng kín, gây nên các bệnh viêm loét. Ảnh: khoahocphattrien. Chính vì vậy, vệ sinh sau khi bơi, bạn nhất định phải vệ sinh “vùng kín” cho cẩn thận và sạch sẽ. Ảnh: swimcare. Mô tả video:

Tất cả các bể bơi dù được thường xuyên thay nước cũng đều chứa clo và rất nhiều vi khuẩn, bụi bẩn có hại. Chính vì vậy, khi bơi xong, bạn nên tắm rửa sạch sẽ ngay lập tức để loại bỏ bụi bẩn cũng như các chất tẩy rửa bám trên da và tóc. Ảnh: ex-cdn. Tắm gội sạch sẽ là việc cần chú ý sau khi bơi sẽ giúp bạn ngăn ngừa được tình trạng kích ứng da cũng như các nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm. Ảnh: viemlotuyen. Bên cạnh việc tắm gội, bạn cũng nên vệ sinh tai cho sạch sẽ. Ảnh: hellobacsi. Lý do là vì tai là bộ phận dễ bị nhiễm khuẩn nhất khi bạn bơi. Nếu để nước ở bể bơi vào tai mà không rửa sạch có thể gây viêm tai giữa và một số bệnh khác về tai. Ảnh: beboidep. Ngoài ra, bạn cũng nên vệ sinh mắt sau khi bơi vì đây cũng là bộ phận dễ bị viêm nhiễm nếu nguồn nước bể bơi không được đảm bảo. Ảnh: healthplus. Bạn nên tra thuốc rửa mắt sau mỗi lần bơi để loại bỏ các vi khuẩn trong mắt sau khi bơi. Ảnh: nhathuocsuckhoe. Bên cạnh tai và mắt, bạn cũng nên đánh răng sau khi đi bơi nếu chẳng may có uống phải nước bể bơi. Ảnh: thethaohcm. Lý do là vì những hóa chất trong nước bơi có thể hủy hoại men răng của bạn nếu chúng bám lâu trong răng miệng của bạn, đồng thời gây ra mùi hôi khó chịu. Ảnh: myphambachlien. Đặc biệt, khi bạn bơi trong nước sẽ khiến các vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vùng kín, gây nên các bệnh viêm loét. Ảnh: khoahocphattrien. Chính vì vậy, vệ sinh sau khi bơi , bạn nhất định phải vệ sinh “vùng kín” cho cẩn thận và sạch sẽ. Ảnh: swimcare. Mô tả video: