Đàn ông sẽ mất vợ vào tay người khác nếu không chịu thay đổi những điều này

Nghĩ vợ là siêu nhân

Nhiều ông chồng thường nghĩ rằng vợ chuyện gì cũng có thể làm. Vì một vài lần không có họ ở bên, vợ vẫn có thể một mình gánh vác việc nhà. Nhưng nếu việc gì phụ nữ cũng có thể làm, nếu đàn ông luôn biến mất khi phụ nữ cần thì họ có còn cần chồng nữa không? Đàn ông nên hiểu, phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu đều cần chồng cạnh bên. Nếu không, họ lấy chồng để làm gì?

Đừng đợi đến khi phụ nữ lên tiếng yêu cầu giúp đỡ đàn ông mới biết mình phải đỡ đần cùng vợ. Cũng đừng lơ là những câu than thở của vợ, vì không có người vợ nào thích thở than nếu họ không thật sự mệt. Và thay vì chán chê những câu "Em mệt" của vợ, sao đàn ông không đến bóp vai cho vợ, giúp vợ làm vài việc vặt trong nhà?

Đàn ông nên hiểu, phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu đều cần chồng cạnh bên. Nếu không, họ lấy chồng để làm gì? Phụ nữ không phải là siêu nhân trong nhà, họ cần đàn ông giúp đỡ. Và nếu đến một lúc họ thật sự không cần chồng nữa, thì có nghĩa là họ đã cần một người đàn ông khác tốt hơn chồng.



Vô tâm

Đàn ông thường vô tâm với cảm xúc và mong muốn của vợ khi đã kết hôn lâu năm. Hay thậm chí, vô tâm là bản chất của không ít người chồng.

Đôi khi phụ nữ có vẻ đòi hỏi thật, họ muốn chồng hiểu dù họ không nói ra, họ muốn chồng lãng mạn dù chồng không thích. Nhưng thật ra phụ nữ không phải để hiểu, phụ nữ là để cưng chiều và yêu thương. Đàn ông không cần phải biết hết những gì phụ nữ nghĩ, chỉ cần có thể cho họ cảm giác được thương yêu. Nói cách khác là đàn ông nên biết cách làm người phụ nữ của mình vui. Nếu cô ấy thích được tặng quà thì đừng quên những dịp đặc biệt. Nếu cô ấy sẽ vui hơn nếu bạn về sớm thì đừng về nhà quá trễ.

Phụ nữ đôi khi rất đơn giản, nếu đàn ông để tâm một chút.

Để vợ chịu cô đơn quá lâu

Phụ nữ giàu hy sinh và chịu đựng thật nhưng họ cũng không chịu được cô đơn quá lâu trong hôn nhân như đàn ông. Đàn ông có thể ngoại tình vì cô đơn, phụ nữ cũng thế. Sự cô đơn của phụ nữ trong hôn nhân bắt nguồn từ việc họ không được chồng lắng nghe và chia sẻ.

Hôn nhân luôn cần nỗ lực vun đắp và thời gian dành cho nhau. Ai cũng có nhu cầu được thấu hiểu từ bạn đời của mình, ai cũng muốn có người cạnh bên khi hạnh phúc hay đau buồn. Nếu đàn ông không để ý, dành thời gian cho người phụ nữ của mình thì sẽ có lúc cô ấy vô tình tìm đến một người khác.

Không ưu tiên vợ hơn bạn bè

Đàn ông thường bỏ quên vợ khi có những mối quan hệ bạn bè bên ngoài. Dù rằng, đàn ông cần giao thiệp, xã giao để giữ những mối quan hệ cần thiết, nhưng đừng quên ưu tiên vợ con và gia đình hơn.

Cũng như đàn ông, phụ nữ luôn muốn mình được ưu tiên với bạn đời. Đàn ông muốn vợ trở về nhà vun vén gia đình thì phụ nữ muốn chồng dành thời gian cho mình nhiều hơn những mối quan hệ bạn bè. Đây là nhu cầu của những ai là vợ chồng. Và nếu nhu cầu không được đáp ứng, phụ nữ sẽ có lúc cũng không còn ưu tiên chồng nữa.

Không cho vợ đủ cảm giác an toàn

Điều giữ chân phụ nữ ở lại lâu dài trong một cuộc hôn nhân là cảm giác an toàn từ đàn ông. Phụ nữ ghen tuông là vì họ thấy không an toàn. Phụ nữ nghi ngờ là vì họ thiếu tin tưởng từ chồng. Phụ nữ thất vọng là vì đàn ông không biết cố gắng. Cảm giác bất an của phụ nữ đến từ sự thiếu tinh tế và không nỗ lực cố gắng từ chồng.

Nếu đàn ông biết sửa đổi, biết vợ không thích điều gì thì phụ nữ không bao giờ phải thấy bất an. Nếu đàn ông có thể cố gắng vì vợ, hoàn thiện mình vì gia đình, vợ sẽ không bao giờ thôi hy vọng vào chồng. Và nếu đàn ông biết nỗ lực vì vợ, thì vợ sẽ không ngừng hy sinh vì chồng con.

Nhưng nếu đàn ông cứ phớt lờ cảm giác bất an từ vợ, sẽ có lúc vợ sẽ rời đi vì quá thất vọng. Để một người phụ nữ bỏ gia đình ra đi, thì cô ấy thật sự đã không còn hy vọng hay niềm tin nào từ chồng.

Sự thật là người chủ động trong các cuộc ly hôn đa phần đều là phụ nữ. Và thực tế là tỷ lệ phụ nữ ngoại tình cũng ngày càng nhiều và tăng dần không thua kém gì đàn ông. Có nghĩa là, trong hôn nhân, không chỉ đàn ông có thể bỏ đi hay ngoại tình, mà phụ nữ cũng có thể. Bởi thế, đàn ông nếu không muốn mất vợ vào tay người khác thì nên thay đổi trước đi!