Đàn ông luôn trách vợ ngoại tình nhưng không bao giờ chịu hiểu nỗi đau họ phải chịu đựng

Vốn là cô vợ hiền lành, nhút nhát, chỉ biết quanh quẩn ở nhà lo việc nội trợ nên chẳng ai nghĩ Lê ngoại tình. Một ngày tình cờ, Hùng (chồng Lê) ngồi ở quán bia đối diện nhà nghỉ. Anh sốc thấy vợ mình vừa đi vào nhà nghỉ với gã trai lạ nào đó. Máu ghen nổi lên và không tin được vợ ngoại tình , Hùng lao vào tìm đánh 2 kẻ đó.



Lên đến phòng, thấy họ đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt Hùng liền lao vào đánh cả vợ lẫn tình địch 1 cách thậm tệ. Anh dồn hết sức lực vào đánh rồi chửi vợ.

Tại sao mày dám phản bội tao, con đàn bà lăng loàn này. Mày có chồng con rồi mà còn hám trai, thích đú đởn ngoại tình ư? Hôm nay tao sẽ đánh cho mày biết thế nào là lễ độ.

(Ảnh minh họa)

Anh cứ đánh tôi đi, đánh tôi chết cũng được, tôi sẽ cảm ơn anh vì chuyện đó đấy. Sống mà như đã chết thì thà chết đi còn hơn. Anh chửi rủa tôi ngoại tình, vậy anh có biết tại sao tôi ngoại tình không?



Mày mê trai ra còn cái lý do nào nữa con đê tiện kia?

Mê trai? Ừ, tôi mê trai đấy nhưng đó là vì hơn 10 năm qua làm vợ anh, tôi như 1 cái xác không hồn, không được anh yêu thương ngược lại bị anh đối xử tệ bạc. Anh thích thì đánh chửi tôi chẳng cần lý do, làm vợ anh nhưng tôi chưa hiểu được chữ vợ là gì. Hơn 10 năm qua tôi quá cô đơn, cô đơn trong nỗi đau và sự giả tạo phải luôn tự hào về người chồng của mình. Tôi khóc anh cũng chẳng biết, tôi bệnh anh cũng chẳng quan tâm. Thứ anh cần đó là tiền và sự hầu hạ ngoan ngoãn của tôi ở nhà anh. Với anh, tôi như đã chết từ lâu rồi. Anh có yêu tôi đâu. Khi người ta quá cô đơn thì mới ngoại tình để khỏa lấp...

Câm miệng, mày đừng có bao biện gì hết. Tao không nghe cave kể chuyện, loại đàn bà như mày không bằng một đứa đứng đường. Đã ngoại tình lại còn nói đạo đức ư? Tao khinh!

Đúng, tôi chẳng bằng 1 con chó của anh ấy chứ? Anh cưng nựng nó, còn tôi thì không? Tôi luôn cô đơn, luôn phải làm tròn bổn phận của 1 người vợ nhưng anh không bao giờ biết thương tôi dù cả trong suy nghĩ.

Thực sự tôi quá mệt mỏi khi sống với anh rồi. Anh chỉ giỏi trách móc tôi ngoại tình nhưng chẳng bao giờ hiểu nỗi đau của vợ phải chịu đựng là gì, dù cho tôi đã nói thẳng ra. Vậy thì chúng ta kết thúc đi, sống với một người vô tâm thì tự làm khổ mình mà thôi.

(Ảnh minh họa)

Mày còn dám bỏ chồng cơ đấy. Tao sẽ đánh chết mày.



Anh muốn thì cứ làm, tôi chẳng sợ gì cả.

Hùng cứ thế lao vào đánh vợ nhưng người đàn ông kia lao vào bảo vệ Lê đánh lại Hùng. Và Lê quyết định theo người đàn ông kia rời bỏ Hùng. Đến cuối cùng Hùng vẫn không chịu hiểu được tại sao Lê lại ngoại tình, nỗi đau cô phải chịu khi làm vợ anh là thế nào. Có lẽ Hùng đã quá quen với việc coi thường vợ và coi vợ như nô lệ trong nhà và rồi anh sẽ phải hối hận khi đánh mất người phụ nữ của đời mình.

Đàn bà ngoại tình, ai cũng có lý do cả. Mà lý do lớn nhất bắt nguồn từ chồng, họ yêu, hi sinh vì chồng con nhưng không được đền đáp, bị bỏ mặc trong cô đơn sẽ khiến họ phải ngoại tình. Ngoại tình như để tìm kiếm tình yêu thương, biết đến sự quan tâm của đàn ông mà họ đã thiếu thốn, không được nhận từ bao lâu nay.