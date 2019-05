Chồng đưa gái về tận nhà, bồ nói một câu khiến người vợ choáng váng

Tâm sự bạn đọc:



Đi tìm hạnh phúc hay giành giật lại hạnh phúc, em cũng không biết những điều em làm là đúng hay không nữa.

Em phải đi làm xa nhà, thường thì 1 năm sẽ có vài tháng gì đó em phải đi xa. Do đặc thù công việc phải di chuyển giữa các tỉnh theo yêu cầu nên em muốn để chồng sống chung với nhà nội để có người chăm lo cho anh ấy.

Chồng em thì lại nhất quyết muốn ra ở riêng, với lí do là muốn vợ chồng có những giây phút lứa đôi cho thoải mái. Anh ấy nói thế thì em cũng đồng ý. Em cùng đánh tiếng nhờ 2 bên nội ngoại quan tâm đến chồng em vì dù sao thì đàn ông ở nhà một mình, thiếu đi bàn tay phụ nữ thì cũng vất vả.

Thế nhưng, gần đây, một người bạn nhắn tin cho em trách móc sao về rồi không báo với nó, trong khi em thì vẫn ở thành phố khác. Em hỏi lại thì nó bảo là thấy chồng em chở em đi trên đường, đúng đường về nhà em luôn nhưng vội quá không kịp chào nên giờ mới hỏi. Em mới thanh minh là không phải em đâu, thì nó bảo rõ là ôm ấp như vợ chồng nên mới tưởng là em.

Ảnh minh họa

Thôi xong, thế là em nhờ nó theo dõi giúp em và biết được là hắn dẫn gái về nhà, ở với nhau như vợ chồng trong chính căn nhà của vợ chồng em. Thế đấy, em ngu ngốc như thế đấy.



Em xin nghỉ phép 3 hôm rồi chạy về nhà bắt quả tang. Thế rồi em bị ghen ngược các chị ạ. Ả đó bảo em không xứng làm vợ, bỏ bê chồng, chồng em ngồi cạnh, không nói không rằng một câu nào cả.

Thế là em làm ầm lên với hai nhà nội ngoại và thế là giờ thì chồng về bên em rồi, nhưng mà quan hệ vợ chồng thì tồn tại một khoảng cách mà em không tài nào lấp nổi. Em cũng không biết phải làm sao nữa.

Chuyên gia tư vấn:

Em và chồng đã giải quyết với nhau triệt để về chuyện ngoại tình hay chưa? Chồng em còn yêu em không? Anh ta về bên em là do em gây áp lực hay do anh ta còn yêu em, hay là do không muốn mất gia đình?

Hạnh phúc sẽ tồn tại, nếu như chồng em biết sai và sửa lỗi, chứ không phải ở cạnh em vì ép buộc. Hạnh phúc cũng sẽ không tồn tại nếu như rõ ràng rạn nứt của các em không được hàn gắn.

Em và chồng nên nói chuyện với nhau, xem đôi bên còn muốn duy trì cuộc hôn nhân này không và khoảng cách kia là do em không còn tin tưởng hay do anh ta không muốn gần gũi em, hay vì lí do gì khác. Chỉ có giải quyết triệt để nguyên nhân, thì mới có thể lấy lại được hạnh phúc trọn vẹn.

Chúc em sớm tìm lại được hạnh phúc của mình, cô gái nhé.